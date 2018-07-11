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Мбаппе: «Я родился в 1998 году, поэтому никогда не видел празднующих победу французских болельщиков»

Мбаппе: «Я родился в 1998 году, поэтому никогда не видел празднующих победу французских болельщиков»
Eurosport

1 час назад

У него есть шанс это исправить.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об эмоциях после победы над Бельгией в полуфинале чемпионата мира (1:0).

«Я родился в 1998 году, поэтому никогда не видел болельщиков, празднующих победу на Елисейских полях. Я приложу максимум своих усилий в финале. Мы сделаем все, чтобы довести дело до конца. «Золотой мяч»? Меня это не волнует. Хочу выиграть кубок на чемпионате мира, «Золотой мяч» – это не моя проблема», – сказал Мбаппе в эфире beIN Sports.

  • Соперниками французов по решающему матчу станут англичане или хорваты.
  • Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в «Лужниках».

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