Мбаппе: «Я родился в 1998 году, поэтому никогда не видел празднующих победу французских болельщиков»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об эмоциях после победы над Бельгией в полуфинале чемпионата мира (1:0).

«Я родился в 1998 году, поэтому никогда не видел болельщиков, празднующих победу на Елисейских полях. Я приложу максимум своих усилий в финале. Мы сделаем все, чтобы довести дело до конца. «Золотой мяч»? Меня это не волнует. Хочу выиграть кубок на чемпионате мира, «Золотой мяч» – это не моя проблема», – сказал Мбаппе в эфире beIN Sports.

Соперниками французов по решающему матчу станут англичане или хорваты.

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в «Лужниках».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме