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Дидье Дешам стал четвертым человеком, который выходил в финал ЧМ как игрок и тренер

Дешам стал четвертым человеком, который выходил в финал ЧМ как игрок и тренер
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Двое из трех предшественников выигрывали турнирах в обеих ипостасях.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама победила в полуфинале ЧМ-2018 Бельгию (1:0).

Благодаря этому Дешам побывает в финалах чемпионатов мира и в качестве футболиста (победный ЧМ-1998), и в качестве тренера.

Прежде такое удавалось только троим. Бразилец Марио Загалло футболистом выиграл ЧМ-1958 и ЧМ-1962, а затем вывел «селесао» в финалы ЧМ-1970 (победа) и ЧМ-1998 (поражение).

Немец Франц Беккенбауэр выиграл финалы ЧМ-1974 игроком и ЧМ-1990 тренером. Третьим стал его соотечественник Руди Феллер, который проиграл финал ЧМ-1986, взял золото на ЧМ-1990 и привел Германию к серебру на ЧМ-2002.

  • Второй финалист определится в матче Хорватия – Англия (11 июля, «Лужники»).
  • Финал пройдет 15 июля.

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