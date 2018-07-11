Дидье Дешам стал четвертым человеком, который выходил в финал ЧМ как игрок и тренер

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама победила в полуфинале ЧМ-2018 Бельгию (1:0).

Благодаря этому Дешам побывает в финалах чемпионатов мира и в качестве футболиста (победный ЧМ-1998), и в качестве тренера.

Прежде такое удавалось только троим. Бразилец Марио Загалло футболистом выиграл ЧМ-1958 и ЧМ-1962, а затем вывел «селесао» в финалы ЧМ-1970 (победа) и ЧМ-1998 (поражение).

Немец Франц Беккенбауэр выиграл финалы ЧМ-1974 игроком и ЧМ-1990 тренером. Третьим стал его соотечественник Руди Феллер, который проиграл финал ЧМ-1986, взял золото на ЧМ-1990 и привел Германию к серебру на ЧМ-2002.

Второй финалист определится в матче Хорватия – Англия (11 июля, «Лужники»).

Финал пройдет 15 июля.

Подписывайся на наш канал в телеграме