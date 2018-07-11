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Килиан Мбаппе: «Симуляции? Если я кого-то обидел, извините»

Мбаппе: «Симуляции? Если я кого-то обидел, извините»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Коротко и по делу.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Бельгией (1:0) коротко прокомментировал обвинения в симуляции.

«Это был самый сложный матч на турнире, у Бельгии другая тактика. У них очень хорошие игроки. Выложились по полной.

Меня часто критикуют по поводу симуляций? Каждый пусть думает, что хочет. Если я кого-то обидел, извините. У бельгийцев очень крепкие игроки, с ними тяжело играть. На этом ЧМ Бельгия играла очень хорошо», – приводит слова Мбаппе «Чемпионат».

  • Килиан забил 3 мяча на ЧМ-2018. Он второй тинейджер после Пеле, забивший больше мяча в одном матче плей-офф чемпионата мира.
  • Франция сыграет в финале 15 июля. Соперник «трехцветных» определится 11 июля в матче Хорватия – Англия.

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