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Бельгийские фанаты разгромили кафе и избили полицейских в Брюсселе после поражения сборной
Расстроились ребята.
10 июля сборная Бельгии проиграла Франции в полуфинале ЧМ-2018 со счетом 0:1.
После матча собравшиеся на площади Мируар в Брюсселе фанаты разгромили местное кафе и забросали камнями сотрудников правопорядка. Женщина-полицейский получила травму, передает RTBF.
В столице Бельгии оказалось много болельщиков из Франции, которые не стеснялись портить настроение местным жителям.
Бельгия сыграла в полуфинале чемпионата мира во второй раз в истории и снова проиграла.
- На ЧМ-1986 бельгийцы заняли 4 место.
- 10 июля Бельгия разыграет бронзу с неудачником матча Хорватия – Англия.
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