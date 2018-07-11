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Бельгийские фанаты разгромили кафе и избили полицейских в Брюсселе после поражения сборной

Бельгийские фанаты разгромили кафе и избили полицейских в Брюсселе после поражения сборной
Eurosport

1 час назад

Расстроились ребята.

10 июля сборная Бельгии проиграла Франции в полуфинале ЧМ-2018 со счетом 0:1.

После матча собравшиеся на площади Мируар в Брюсселе фанаты разгромили местное кафе и забросали камнями сотрудников правопорядка. Женщина-полицейский получила травму, передает RTBF.

В столице Бельгии оказалось много болельщиков из Франции, которые не стеснялись портить настроение местным жителям.

Бельгия сыграла в полуфинале чемпионата мира во второй раз в истории и снова проиграла.

  • На ЧМ-1986 бельгийцы заняли 4 место.
  • 10 июля Бельгия разыграет бронзу с неудачником матча Хорватия – Англия.

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