«Лучше проиграть, чем победить с такой Францией». Азар и Куртуа обвинили соперника в антифутболе

Капитан сборной Бельгии Эден Азар в детстве болел за Францию. После полуфинала ЧМ-2018 его спросили, хотел бы он сейчас оказаться в составе «трехцветных», он ответил отрицательно.

«Франция – победитель, и любой футболист хочет побеждать. Но я бы предпочел проиграть с такой Бельгией, чем победить с такой Францией. Мы играем в красивый футбол, наш стиль мне подходит. Нам не в чем себя упрекнуть.

Проигрывать таким путем в полуфинале чемпионата мира очень тяжело. Я бы предпочел проиграть 0:5 в плохом матче, но мы играли лучше Франции», – цитирует Азара Sporza.

В схожем стиле высказался Тибо Куртуа.

«Франция играла в антифутбол. Это их право, ведь они знали, что нам нелегко совладать с этой системой игры, но такой футбол смотреть неприятно.

Они не играли лучше нас. Они хорошо защищались, только и всего. Исход матча решили детали».

Франция победила Бельгию со счетом 1:0.

Бельгия во второй раз дошла до полуфинала чемпионата мира. На ЧМ-1986 бельгийцы проиграли будущему чемпиону Аргентине.

Бельгия с Азаром была хороша. Но их золотое поколение снова без призов

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