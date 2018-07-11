Футбол едет домой. Англия должна благодарить Почеттино, Гвардиолу и других топ-тренеров

Два года назад Англия без шансов вылетела от Исландии в 1/8 финала чемпионата Европы. Сейчас от титула лучшей команды мира эту сборную отделяют два матча, ни в одном из которых она не будет аутсайдером. Песня «It’s coming home» из ироничного мема превратилась в гимн, объединяющий разделенную политическими проблемами нацию. Это заслуга не только Гарета Саутгейта, но и тренеров из АПЛ. Коучи топ-6 повлияли на национальную команду во всем – от стиля игры и схемы до манеры движения отдельных футболистов.

Маурисио Почеттино (70%)

Маурисио ПочеттиноGetty Images

Больше всех для Англии сделал Маурисио Почеттино. Во-первых, это схема. Да, основная расстановка «Тоттенхэма» – это 4-2-3-1, но при владении мячом она трансформируется в 3-1-5-1 (один из опорных полузащитников спускается на одну линию к защитникам, крайние защитники поднимаются вверх). По такой расстановке играет сейчас Англия – с той разницей, что благодаря наличию трех центральных защитников игроки свободны от сложных перемещений. Сходство с «Тоттенхэмом» не только в тактике, но и в наличии на поле одного свободного художника: в команде Саутгейта это Стерлинг, в команде Почеттино – Эриксен. Каждый из них связывает команду, располагаясь на любой из позиций от второго нападающего до второго опорного полузащитника, в зависимости от ситуации.

Во-вторых, это прокачка физики. За нее отвечает Хесус Перес – ассистент Почеттино в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». Этот аспект настолько важен, что его отметил даже Саутгейт: «Мы заметили конкретную разницу, которая позволяет «Тоттенхэму» играть в прессинг. Тренировки в клубе оказали сильное воздействие на футболистов». В сборной Англии Гарет предпочитает агрессивному прессингу оборону в середине поля. Хорошая физическая подготовка здесь тоже нужна – для прохождения длинной дистанции примерно одним и тем же составом.

Наконец, Почеттино работал с четырьмя из 11 игроков английской основы. В последние годы благодаря Маурисио «Тоттенхэм» практически не подписывал новых игроков, сделав ставку на тех, кто уже был в команде. Тренировки Почеттино – основа их развития. «Я узнал многое за очень короткое время, – сказал Харри Кейн о самых первых днях работы с аргентинским тренером. – Например, определенные движения. Он сам был защитником, поэтому знает, что должен делать нападающий, чтобы получить преимущество». Так же плодотворно Почеттино поработал с Триппьером (его прострелы, навесы и стандарты – одно из главных оружий Англии), Уокером и Алли.

Последний гол в ворота Швеции – копия классического розыгрыша «Тоттенхэма» c рывком Алли из глубины. Это не совпадение: играя за сборные, футболисты часто повторяют заученные в клубах движения. Англия вряд ли проведет хоть один матч, близкий по уровню к зарубе «Тоттенхэма» и «Ювентуса» в 1/8 финала ЛЧ, но Почеттино точно сделал ее лучше.

Пеп Гвардиола (20%)

Пеп ГвардиолаGetty Images

Пеп повлиял на эту сборную двумя способами. Первый – опосредованный. Отказавшись от 4-2-3-1 в пользу 3-5-2, Саутгейт не просто передвинул фишки на магнитной доске, он сделал ставку на более комбинационный и сложный футбол. В каком-то смысле это влияние Гвардиолы. До его прихода серьезные дяди на английском телевидении смеялись над стремлением разыгрывать мяч низом и прославляли особый английский путь, известный как «бей-беги». Теперь этот стиль так же не моден, как пейджеры после выпуска первых Motorola.

Важнее смены футбольной идеологии – личная работа Гвардиолы с отдельными игроками. В этом аспекте работа Пепа даже круче, чем у Почеттино. Если игроки «Тоттенхэма» исполняют в сборной примерно те же роли, что и в клубе, то Пеп прокачал своих ребят настолько, что они приносят пользу Англии, выступая на совершенно других позициях. Кайл Уолкер – фланговый защитник в «Сити», но крайний центральный защитник в сборной, Рахим Стерлинг у Пепа отвечает за создание ширины и обводки, а у Саутгейта становится главным плеймейкером. Джон Стоунз играет центрального защитника в обеих командах, но в сборной Англии он гораздо важнее, потому что больше других разгоняет атаки первым пасом или силовым дриблингом.

Это совсем не случайность. Система, в которую влюблен Гвардиола, требует универсализма и способности сыграть на нескольких позициях даже в ходе одной атаки. Грубо говоря, Пеп не только подчинил английский футбол своим идеалам, но и сделал нескольких игроков способными их исполнять. После каждого успешного матча англичан его фанаты вспоминают, что с 2010 года чемпионат мира неизменно выигрывала страна, где тренировал Гвардиола. Кажется, в этом случае влияние Пепа на команду не так велико, как раньше (чемпионская сборная Германии была основана на «баварском» блоке, в Испании царила связка Хави – Иньеста), но думать, что он не имеет никакого отношения к этой сборной, тоже не стоит.

Другие тренеры (10%)

Жозе МоуриньюGetty Images

Влияние остальных тренеров не выходит за рамки «прокачал футболиста». Для Клоппа – это Хендерсон, для Моуринью – Лингард и внезапно Янг (один из немногих в «Юнайтед», для кого этот сезон получился удачным). Впрочем, их совместная работа постепенно превращает АПЛ из самой богатой в по-настоящему сильнейшую лигу мира, где гораздо меньше времени посвящают разговорам о горящих глазах и гораздо больше – отработке любой связанной с итоговым результатом мелочи.

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