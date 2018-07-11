«В четвертом дивизионе еще сложнее, чем в АПЛ». Коснуться дна и вытянуть Англию в полуфинал ЧМ

В последний раз сборная Англии так близко подбиралась к финалу ЧМ в 1966-м – тот турнир британцы выиграли. Спустя полвека команда готова повторить достижение в России и завоевать второй в истории Кубок мира. «Нас вдохновляет победа 1966 года. Мы получаем удовольствие от турнира и не хотим ехать домой. Хотелось бы продлить пребывание здесь до конца», – Харри Кейн настроен по-чемпионски.

Четыре сезона подряд форвард кладет больше 20 голов в АПЛ, а сейчас с шестью мячами лидирует в списке бомбардиров ЧМ – ни у кого не возникает вопросов, кто главный суперстар в сборной. Помимо крутой игры Харри майнит поклонников тем фактом, что семь лет назад болтался в третьей английской лиге. Но в составе английской сборной хватает парней, которые взлетели после дауншифтинга – не менее важный творец успеха Джордан Пикфорд в 2012-м исследовал прелести пятого дивизиона.

Джордан ПикфордGetty Images

Вратарь прошел академию «Сандерленда», но не был настолько крут, чтобы сразу ворваться во взрослую команду. Для таких случаев в Англии работает простая система: перспективный молодняк высаживают в каком-нибудь футбольном подземелье, где они пытаются выжить рядом с мужиками, которые жестко играют с мячом после работы. Пикфорду выпал «Дарлингтон» – менеджер Крейг Лидл позвал тинейджера, потому что тренировал его в «Сандерленде» U-12.

18-летний кипер отработал 17 матчей, ни один из которых команда не выиграла и вылетела в низший дивизион. «Джордан совершал ошибки, но это и ожидалось. Главное, он никогда не зацикливался на неудачах и не боялся кричать на защитников, которые были почти в два раза старше. Еще в «Сандерленде» я понимал, что у него огромный потенциал», – вспоминает Лидл.

Ловить мячи в шестой лиге вратарю молодежной сборной не позволили и отдали в «Олфретон Таун» из знакомой пятой. Главный коуч Ники Лоу сразу поверил в янгстера: «Он отличался от других молодых футболистов. Не только талантом, но и отношением к делу. Часто игроки думают о том, в каких бутсах лучше выйти, но Джордана это не волновало».

Английское футбольное дно стало отличной школой для парня – именно поэтому на ЧМ 24-летний вратарь играет так уверенно, будто не знает, что такое волнение и давление. «Я выходил на поле и слышал самое разной в свой адрес. Однажды на выезде в Саутпорте один мужик закричал: «Эй, чудик! Твой дедуля лежит под этой землей». Я повернулся, поднял большой палец вверх и сказал: «Это не проблема», – Пикфорда сложно вывести из себя.

Три месяца, 12 игр и пять матчей на ноль – короткая аренда получилась настолько удачной, что клуб даже отправил «Сандерленду» трансферный запрос. Локальный успех оказался возможен благодаря родителям. Папа Ли и мама Сью проезжали по 230 километров на каждую домашнюю игру сына и поддерживали его. Перед матчами Джордан усаживался на заднее сиденье машины и уничтожал пасту с курицей.

После ссылок в «Бертон Альбион» и «Карлайл Юнайтед» Пикфорд, наконец, приблизился к большому футболу. «Брэдфорд Сити» боролся за выход в Чемпионшип и играл на стадионе вместимостью 25 тысяч человек – совсем новый уровень для вратаря, который несколько лет играл против полупрофи. Джордан трудился в основном составе восемь месяцев и под конец сезона-2014/15 заслужил возвращение в «Сандерленд»: «Я вернулся, но три месяца просидел на скамейке. Сначала не заостряешь на этом внимание, но потом просто хочется показать, на что способен. Аренды сделали меня сильнее».

Джордан ПикфордPA Sport

«Сандерленд», за который всю жизнь болел вратарь, доверился воспитаннику, когда команда плелась на 19 месте АПЛ. К этому времени Пикфорд успел постажироваться в «Престоне» из Чемпионшипа и смотрелся не хуже основного кипера «котов» Вито Манноне. Джордан дебютировал в АПЛ в январе 2016-го – так он стал первым футболистом, который к 21 году поиграл в каждом из топ-5 дивизионов Англии.

Прорыв случился в сезоне-2016/17: перед третьим туром АПЛ Манноне получил повреждение и подарил Пикфорду шанс. Джордан слишком долго ждал такой возможности, чтобы ее упустить. Молодой вратарь так классно себя проявил, что сохранил место в старте даже после того, как на два месяца выбыл из-за травмы колена. «Сандерленд» был ужасен и вылетел в Чемпионшип впервые за 10 лет, но перфомансы Пикфорда не остались без внимания: статистический сайт Whoscored включил его в символическую сборную АПЛ, а второе место по сейвам в чемпионате привлекло «Эвертон».

«Ириски» заплатили за Джордана 28,5 миллионов евро, что сделало его самым дорогим британским вратарем в истории – не все болельщики поняли, зачем столько платить за вратаря, который не сохранил команду в АПЛ. По итогам сезона-2017/18 «Эвертон» не попал в еврокубки, но Пикфорд добросовестно отработал рекордный трансфер: фанаты и футболисты признали вратаря лучшим игроком клуба.

Джордан ПикфордGetty Images

Гарет Саутгейт работал с Джорданом в сборной Англии U-21, поэтому вызов в национальную команду в прошлом сентябре не стал шоком. До ЧМ Пикфорд успел выйти в товарняках против Германии, Италии и Нигерии, пропустил в этих матчах всего один гол и убедил коуча, что первым номером в России должен быть именно он. Саутгейт поставил на самого молодого вратаря из заявки и не прогадал.

В 1/8 финала против Колумбии Джордан отбил решающий пенальти – 20 лет ни один английский кипер не мог взять 11-метровый в послематчевой серии. В четвертьфинале со шведами Пикфорд получил звание лучшего игрока матча за три божественных сэйва и стал одним из самых молодых вратарей в истории ЧМ, которые на ноль играли 90 минут в плей-офф – моложе были только Мануэль Нойер в 2010-м, Тибо Куртуа в 2014-м и Икер Касильяс в 2002-м.

«Я много играл в низших лигах. Когда на стадионе всего 500 человек, ты слышишь каждое слово, которого они говорят в твой адрес – и это превращает тебя из мальчика в мужчину. В каком-то плане выступать в четвертом дивизионе было еще сложнее, чем в АПЛ или международных матчах», – признается Пикфорд. Спустя шесть аренд и годы скитаний Джордан заслуженно врывается в топ-вратарей мира, а 28,5 миллионов больше никто не назовет завышенной ценой. Осталось выиграть чемпионат мира, и статус легенды обеспечен пожизненно.

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