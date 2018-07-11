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«Ожидал от него большего». Роналдо – об игре и симуляциях Неймара на ЧМ-2018

«Ожидал от него большего». Роналдо – об игре и симуляциях Неймара на ЧМ-2018
Eurosport

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Мнение легенды о короле мемов.

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо выразил мнение по поводу выступления Неймара на ЧМ-2018.

«Признаюсь, мы все ожидали от Неймара большего. Он главный нападающий страны. Но теперь он готовится к старту чемпионата Франции, и все уже позади.

Я еще не разговаривал с ним, но он выглядел скованным на поле. Не знаю, повлияла ли на него операция на ноге или что-то другое, но играть на чемпионате мира спустя три месяца после операции нелегко.

Симуляции? Я спрашивал его об этом пять лет назад. Он сказал, что в большинстве случаев это его реакция на удары, чтобы нарушитель не зашел дальше.

В свое время я постоянно чувствовал несправедливость, когда меня били и нарушитель избегал наказания», – сказал Роналдо в эфире SporTV.

  • Неймар завершил ЧМ-2018 с 2 голами и 2 голевыми передачами в 5 матчах.
  • В возрасте Неймара Роналдо стал двукратным чемпионом мира.

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