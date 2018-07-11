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ФСБ задержала техника «Ростелекома» рядом с базой сборной Англии, приняв того за хорватского шпиона

ФСБ задержала техника «Ростелекома» рядом с базой сборной Англии, приняв того за хорватского шпиона
Eurosport

22 ч. назад

«Львы» что-то скрывают.

Сотрудники ФСБ во время предматчевой тренировки сборной Англии задержали на крыше дома в Курортном районе Санкт-Петербурга сотрудника «Ростелекома», приняв того за шпиона сборной Хорватии.

Инцидент произошел 10 июля в Зеленогорске. Мужчину сняли с крыши, с которой хорошо просматривалось поле тренировочной базы английской сборной. Инспектор по установке и обслуживанию оборудования «Ростелекома» заявил, что занимался плановым ремонтом, но ему все же пришлось проехать в отделение. После дачи объяснений мужчину отпустили, сообщает «Фонтанка».

  • Сборная Англии сыграет с Хорватией в полуфинале ЧМ.
  • Матч пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники».

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