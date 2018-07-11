Хорватские болельщики развернули в центре Москвы 50-метровый баннер с надписью «Спасибо, Россия»

Болельщики сборной Хорватии перед полуфиналом чемпионата мира против Англии поблагодарили Россию за теплый прием.

Они развернули 50-метровый баннер с надписью «Спасибо, Россия» сначала на Тримуфальной, а потом на Манежной площадях Москвы.

Полуфинал ЧМ-2018 пройдет 11 июля на стадионе «Лужники».

В финале победителя матча уже поджидает сборная Франции.

Ранее хорватский защитник Домагой Вида спровоцировал скандал, скандируя на видео после победы на Россией приветствие «Слава Украине».

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