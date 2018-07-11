Сергей Игнашевич выложил фото с пенсии, после которого продажи конфет «Коровка» подскочат втрое

Завершивший карьеру защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич выложил фотографию того, как он проводит время вне футбола.

Экс-футболист выложил в инстасторис снимок, на котором он отдыхает за городом в компании конфет «Коровка». Игнашевич подписал фото «На пенсии».

Игнашевич 6-кратный чемпион России, 7-кратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА Сергей завоевал Кубок УЕФА.

Ему принадлежит рекорд по матчам за сборную России – 127.

Сергей – бронзовый призер Евро-2008.

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