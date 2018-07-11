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ФИФА просит ТВ-вещателей меньше показывать болельщиц на трибунах

ФИФА просит ТВ-вещателей меньше показывать болельщиц на трибунах
Eurosport

20 ч. назад

Только не это.

ФИФА проводит антидискриминационную кампанию и выявила ряд проблем по ходу ЧМ-2018, в том числе когда фанаты приставали к женщинам-репортерам во время их работы.

В связи с этим организация просила телевещателей меньше показывать красивых и привлекательных болельщиц на трибунах во время трансляций матчей чемпионата мира, сообщает Associated Press.

  • ЧМ-2018 завершится 15 июня.
  • Финал пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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