ФИФА просит ТВ-вещателей меньше показывать болельщиц на трибунах

ФИФА проводит антидискриминационную кампанию и выявила ряд проблем по ходу ЧМ-2018, в том числе когда фанаты приставали к женщинам-репортерам во время их работы.

В связи с этим организация просила телевещателей меньше показывать красивых и привлекательных болельщиц на трибунах во время трансляций матчей чемпионата мира, сообщает Associated Press.

ЧМ-2018 завершится 15 июня.

Финал пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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