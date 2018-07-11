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Домагоя Виду за подвиги в сети наградили оглушительным свистом в полуфинале с Англией
Он ожидал чего-то другого?
Защитника сборной Хорватии Домагоя Виду подвергли обструкции в полуфинале ЧМ против Англии.
При каждом касании футболистом мяча слышен отчетливый свист фанатов.
- Вида спровоцировал скандал, скандируя на видео после победы на Россией приветствие «Слава Украине».
- Огнена Вукоевича, который тоже был в ролике, вывели из состава хорватской делегации на ЧМ.
- Домагоя оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков (около 13 тысяч евро).
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