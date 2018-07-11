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Домагоя Виду за подвиги в сети наградили оглушительным свистом в полуфинале с Англией

Виду за подвиги в сети наградили оглушительным свистом в полуфинале с Англией
Eurosport

20 ч. назад

Он ожидал чего-то другого?

Защитника сборной Хорватии Домагоя Виду подвергли обструкции в полуфинале ЧМ против Англии.

При каждом касании футболистом мяча слышен отчетливый свист фанатов.

  • Вида спровоцировал скандал, скандируя на видео после победы на Россией приветствие «Слава Украине».
  • Огнена Вукоевича, который тоже был в ролике, вывели из состава хорватской делегации на ЧМ.
  • Домагоя оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков (около 13 тысяч евро).

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