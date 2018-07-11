Хорватия впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира

Сборная Хорватии стала вторым финалистом чемпионата мира-2018. В полуфинале балканцы переиграли Англию – 2:1.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыл полузащитник «Тоттенхэма» Киран Триппье: игрока со штрафного закрутил мяч в девятку и переиграл Даниела Субашича.

Хорваты отквитали отставание на 68-й минуте благодаря Ивану Перишичу, который в прыжке замкнул навес с фланга.

Встреча перетекла в дополнительные 30 минут, которые стали счастливыми для хорватов: Марио Манджукич первым успел на отскок в штрафной и пробил в дальний угол.

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