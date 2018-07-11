Getty Images
Хорватия впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира
Никто не хотел уступать, но все же победитель определился.
Сборная Хорватии стала вторым финалистом чемпионата мира-2018. В полуфинале балканцы переиграли Англию – 2:1.
Счет в матче уже на 5-й минуте открыл полузащитник «Тоттенхэма» Киран Триппье: игрока со штрафного закрутил мяч в девятку и переиграл Даниела Субашича.
Хорваты отквитали отставание на 68-й минуте благодаря Ивану Перишичу, который в прыжке замкнул навес с фланга.
Встреча перетекла в дополнительные 30 минут, которые стали счастливыми для хорватов: Марио Манджукич первым успел на отскок в штрафной и пробил в дальний угол.
- Хорватия впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира. У ЧМ будет новый победитель?
- Соперниками «шашечных» станут французы.
- Игра за золото состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».
- Англия сразится за бронзовые медали с Бельгией с Санкт-Петербурге 14 июля.
Футбол едет домой. Англия должна благодарить Почеттино, Гвардиолу и других топ-тренеров
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте