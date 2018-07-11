Getty Images

Хорватия впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира

Хорватия впервые в истории сыграет в финале ЧМ
Eurosport

18 ч. назад

Никто не хотел уступать, но все же победитель определился.

Сборная Хорватии стала вторым финалистом чемпионата мира-2018. В полуфинале балканцы переиграли Англию – 2:1.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыл полузащитник «Тоттенхэма» Киран Триппье: игрока со штрафного закрутил мяч в девятку и переиграл Даниела Субашича.

Хорваты отквитали отставание на 68-й минуте благодаря Ивану Перишичу, который в прыжке замкнул навес с фланга.

Встреча перетекла в дополнительные 30 минут, которые стали счастливыми для хорватов: Марио Манджукич первым успел на отскок в штрафной и пробил в дальний угол.

  • Хорватия впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира. У ЧМ будет новый победитель?
  • Соперниками «шашечных» станут французы.
  • Игра за золото состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».
  • Англия сразится за бронзовые медали с Бельгией с Санкт-Петербурге 14 июля.

Футбол едет домой. Англия должна благодарить Почеттино, Гвардиолу и других топ-тренеров

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Матч был просто нереальный по накалу. Вспоминаю – очень круто». Теннисисты вспомнили камбэки

01:59
Популярные видео
«Нью-Йорк Сити» растерзал «Монреаль», а один из голов вышел божественным
 342 просмотров2 ч
«Маррей спасла весь британский теннис от забытия». Топ-5 леди, поднявших игру на Туманном Альбионе
 595 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться