Лондонская фан-зона отметила гол Киран Триппьера чумовым пивным салютом

В Лондоне с размахом отметили первый гол английской сборной в полуфинале ЧМ в исполнении Кирана Триппьера.

Спустя мгновение после забитого мяча радости британцев не было предела: в воздух взмыли фонтаны пива.

Триппьер идеально исполнил штрафной уже на пятой минуте встречи.

В случае победы англичане в финале сыграют с французами.

Решающий матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.

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