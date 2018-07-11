twitter

Лондонская фан-зона отметила гол Киран Триппьера чумовым пивным салютом

Лондонская фан-зона отметила гол Триппьера чумовым пивным салютом
Eurosport

19 ч. назад

Золотой дождь какой-то.

В Лондоне с размахом отметили первый гол английской сборной в полуфинале ЧМ в исполнении Кирана Триппьера.

Спустя мгновение после забитого мяча радости британцев не было предела: в воздух взмыли фонтаны пива.

  • Триппьер идеально исполнил штрафной уже на пятой минуте встречи.
  • В случае победы англичане в финале сыграют с французами.
  • Решающий матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Матч был просто нереальный по накалу. Вспоминаю – очень круто». Теннисисты вспомнили камбэки

01:59
Популярные видео
«Нью-Йорк Сити» растерзал «Монреаль», а один из голов вышел божественным
 336 просмотров2 ч
«Маррей спасла весь британский теннис от забытия». Топ-5 леди, поднявших игру на Туманном Альбионе
 581 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться