Лондонская фан-зона отметила гол Киран Триппьера чумовым пивным салютом
Золотой дождь какой-то.
В Лондоне с размахом отметили первый гол английской сборной в полуфинале ЧМ в исполнении Кирана Триппьера.
Спустя мгновение после забитого мяча радости британцев не было предела: в воздух взмыли фонтаны пива.
- Триппьер идеально исполнил штрафной уже на пятой минуте встречи.
- В случае победы англичане в финале сыграют с французами.
- Решающий матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.
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