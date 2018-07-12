Хорватия – самый низкорейтинговый финалист в истории ЧМ

Сборная Хорватии, обыгравшая в полуфинале ЧМ-2018 Англию со счетом 2:1, стала самым низкорейтинговым финалистом в истории мировых первенств с момента введения рейтинга ФИФА в 1992 году.

«Шашечные» перед чемпионатом мира занимали 20-е место в списке.

Победный гол у Хорватии забил Марио Манджукич в дополнительные 30 минут.

В финале хорваты сыграют с Францией.

Матч пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники».

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