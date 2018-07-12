Москва освистала Виду, Англия поднялась на трибуну к фанам. Еще 2 дня, и чемпионату мира-2018 конец

Локация: Санкт-Петербург – Москва

Между финальным свистком и поездом в Москву два часа. Бельгийцы остаются в Петербурге до матча за третье место и в спешке сдают билеты в столицу – французам они нужнее. Вагоны метро несутся от стадиона к вокзалу по прямой ветке, в них бразильцев чуть ли не больше, чем европейцев. Наиболее общительные из них объясняют русских пассажирам, почему Аргентина дно: там играл Марадона, а он чертов наркоман.

Ночью буднего дня город мертв, его оживляют только фигуры в джерси и с FAN ID на шее. На вокзале шумят только французы – счастливые от предвкушения московского финала. Главная интрига вечера – комбинация соседей в купе. Внутри – русский журналист и парень из Бангладеш. Выяснилось, что футбол в его стране тоже популярен и он приехал освещать его для местной газеты.

«Вы думаете, что наш национальный вид спорта крикет? Нет, это [непроизносимая игра букв]». Позже выяснилось, что речь шла про кабадди – древнюю азиатскую игру на границе борьбы и пятнашек, если есть такая граница, конечно. Имя парня звучало примерно так же, как и название игры.

Открывается дверь – в купе втискивается массивная журналистка из Ганы. При виде трех мужчин дама начинает паниковать, бросает вещи и сбегает к проводнику. С помощью переводчика она попросила переселить ее к друзьям.

Московское утро начинается без лишнего шума. Отъезд латиноамериканских команд сказывается на масштабе фестиваля – в метро стало тише, группы туристов в футбольных джерси значительно скромнее. В час-пик выживать в подземке становится сложнее: помимо могучего потока возвращающихся с работы горожан кольцевую ветку атакуют болельщики в клетчатом, забойные англичане и неудачники из Южной Америки, которые рассчитывали увидеть здесь Бразилию/Аргентину/Перу, но нет.

Хорватов в Москве явно больше, чем в Сочи на матче с Россией: на обычном самолете в Москву прилетело даже руководство страны. Шашечные привезли с собой баннер «Спасибо, Россия», который на фоне резонансной истории с Домагоем Видой выглядел как извинение перед страной-хозяйкой. Кстати, Вида еще почувствует весь гнев русских трибун позднее.

Локация: Москва, «Лужники»

Ой, мистер. Вочадуинармин соу соу йор бир…

– Штэ?

10 лет английской (даже слишком хорошей) гимназии к такому не готовили. Какого черта несет этот мужик?

Йор рушшинс? О! Ама хэ ту сэй мистер Пьюте из а лида.

Мужик, тебе почти полтос и ты говоришь, как средненький оллэраунд рэпер.

На ярусе «Лужников» солнце все еще обнимало туристов, которые пытались запилить картиночки с турбосильным контровым. Лица превращались в темное полотно, зато пейзаж Воробьевых гор был очень понятен. Вот МГУ. Вот лес. Вот река. Надо было просто дождаться начала матча.

Фрустрация болельщиков АнглииEurosport

Пьяненький мужик рухнул на нашу компашку откуда-то справа. Его английский не преподают в школах, ему не учат на бизнес-курсах. Работяга, бросивший дома семью, отправился смотреть, как чертова Англия снова упустит свой шанс. Так себе перспективка. Но если вдруг «три льва» в кои-то веки сделают все правильно, а он не увидит, даже жена, которая его не отпускала, не поймет.

Джон Доу (мужчина не представился, а фан-айди спрятал подальше, чтобы никто не считал имя) уважительно расписался в комплиментах примерно всему актуально русскому. Путину, парням из Марселя, нашим напряженным улыбкам и бородам. Матрешки, Красная площадь, медведи и балалайки не получили ни слова. Хотя мистер серьезно намекал на боязнь приезда в страну ЧМ-2018.

– Вся моя семья говорила: «Да куда ты на *** [фиг] собрался? Тебя там убьют, идиот».

– Убили?

– Похоже, что нет.

– Ну и что вы теперь скажете друзьям и семье?

– Я скажу, что они идиоты. Тут так много крутого. Я просто в шоке от того, насколько русские гостеприимны. Я ехал сражаться за свою жизнь. Получается, что нам всем врали и вы не такие уж уроды тут.

Локация: Москва, «Лужники»

Англичане властно заполняли «Лужники» и даже не рассматривали вариант, что парни, с трудом перебегавшие Данию и Россию, закроют им путь в финал. Британцев действительно было очень много – они полностью закрыли свой сектор за воротами, а еще раскинулись по центру, нацепив белые джерси.

Хорватов тоже прибавилось: может, не все добрались до Сочи, может, кто-то подтянулся после выхода в полуфинал. Но мужиков в красно-белых майках на рубке с Англией было значительно больше, чем на четвертьфинале в России.

Англичане начали как свои фанаты – громко и важно. Стандарт опять принес «трем львам» преимущество и еще жирнее подчеркнул фаворита полуфинала. В первом тайме «шашечные» так и не придумали ничего опасного – британцы предсказуемо закрылись и вдохновляли фанатов на пивной дождь.

Жара началась после первого часа игры. Хорваты все же вскрыли английскую банку, соотношение сил на поле и трибунах резко изменилось: британцы притихли, балканцы ядерно погнали своих вперед. И так было до самого конца, на который сил неожиданно больше осталось у клетчатых, отрубивших в плей-офф 360 минут.

Финальный свисток открыл красно-белую реку. Футболисты первым делом бросились к трибунам, а не обниматься – большинство команд подходит к фанатам под самый конец. Хорваты бросали на поле родные флаги и шарфы – игроки с удовольствием их подбирали и цепляли на шею.

Отдельно от остальных праздновал лишь Перишич. Вингер «Интера» вернул команду в игру, выдал ассист в овертайме и выложил все силы. В заключительные минуты Иван передвигался исключительно на морали, а после финиша упал в центре поля. Никто так и не вспомнил про героя, пока он не восстановил дыхалку и не подошел к своим.

Иван Перишич и Домагой Вида, сборная ХорватииGetty Images

С ума сходили все, а «Лужники» даже забыли про казнь Виды. Трибуны неистово свистели Домагою каждый раз, когда он касался мяча. На праздновании бывший киевлянин наконец расслабился с флагом на плечах и ребенком на поле. Врсалько, который вообще не ожидался в старте из-за травмы, кинул Далича с прогибом – тренер только улыбнулся и нисколько не обиделся.

Невероятно контрастно смотрелась правая половина поля. Печальные англичане выстроились у штрафной и слушали фанатов, которые сначала зарядили «Боже, храни королеву», а позже и другие патриотические кричалки. Но ни слова про coming home. Игроки грустили и поднялись на трибуны, болельщики пели – справиться с горем вместе немножечко проще.

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