Getty Images

«Мы заявим о себе в субботу». Тереза Мэй поддержала сборную Англии после поражения от Хорватии

«Мы заявим о себе в субботу». Мэй поддержала сборную Англии после поражения от Хорватии
Eurosport

17 ч. назад

Махнула кулаком после драки.

После поражения Англии в полуфинале ЧМ-2018 от Хорватии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала национальную команду.

«В этот раз не получилось, но это было великое путешествие, которым гордилась вся страна. Мы заявим о себе в субботу», – написала Мэй в твиттере.

  • Хорватия выиграла 2:1, забив решающий гол в дополнительное время.
  • Англия сыграет за третье место с Бельгией.
  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге 14 июня.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Матч был просто нереальный по накалу. Вспоминаю – очень круто». Теннисисты вспомнили камбэки

01:59
Популярные видео
«Нью-Йорк Сити» растерзал «Монреаль», а один из голов вышел божественным
 346 просмотров2 ч
«Маррей спасла весь британский теннис от забытия». Топ-5 леди, поднявших игру на Туманном Альбионе
 601 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться