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«Мы заявим о себе в субботу». Тереза Мэй поддержала сборную Англии после поражения от Хорватии
Махнула кулаком после драки.
После поражения Англии в полуфинале ЧМ-2018 от Хорватии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала национальную команду.
«В этот раз не получилось, но это было великое путешествие, которым гордилась вся страна. Мы заявим о себе в субботу», – написала Мэй в твиттере.
- Хорватия выиграла 2:1, забив решающий гол в дополнительное время.
- Англия сыграет за третье место с Бельгией.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге 14 июня.
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