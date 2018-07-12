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«Вида готовится прославлять Ирландию». Реакция твиттера на поражение Англии
Этого ждали немногие.
Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, лишила англичан праздника и вызвала в твиттере цепную реакцию.
Так сейчас выглядит Ее Величество.
Вирусная песня «It's coming home» теперь будет звучать по-другому: England is coming home.
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмильтон расстроен, но благодарит команду за игру.
Все благодарят Гарета Саутгейта. Первый за долгое время тренер сборной Англии, которого никто не критикует.
Харри поедет в Питер.
Не долетит посылка.
Английские болельщики после гола Манджукича.
Троллинг Королевы набирает обороты.
Фаны «Арсенала» могут не расстраиваться.
Наша постоянная рубрика «Люди, поторопившиеся с татуировкой».
А хорваты вне себя от счастья. «Пойте. Пляшите. Славьте», – призывает твиттер их национальной футбольной федерации.
Герои дня.
Марин Чилич тоже доволен.
Похоже, хорватам нравится играть по 120 минут.
Ждем.
Твиттер сборной Англии: «Всем, кто нас поддерживал. Всем, кто верил, что в этот раз будет по-другому. Всем, кто не боялся мечтать. Всем, кто знает, что это – только начало. Спасибо. Надеемся, что вы нами гордитесь».
А напоследок – еще немного плачущего Джордана.
Хорватские болельщики развернули в центре Москвы 50-метровый баннер с надписью «Спасибо, Россия»