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«Вида готовится прославлять Ирландию». Реакция твиттера на поражение Англии

«Вида готовится прославлять Ирландию». Реакция твиттера на поражение Англии
Сергей Кулагин

16 ч. назадОбновлено 8 ч. назад

Этого ждали немногие.

Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, лишила англичан праздника и вызвала в твиттере цепную реакцию.

Так сейчас выглядит Ее Величество.

Вирусная песня «It's coming home» теперь будет звучать по-другому: England is coming home.

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмильтон расстроен, но благодарит команду за игру.

Все благодарят Гарета Саутгейта. Первый за долгое время тренер сборной Англии, которого никто не критикует.

Харри поедет в Питер.

Не долетит посылка.

Английские болельщики после гола Манджукича.

Троллинг Королевы набирает обороты.

Фаны «Арсенала» могут не расстраиваться.

Наша постоянная рубрика «Люди, поторопившиеся с татуировкой».

А хорваты вне себя от счастья. «Пойте. Пляшите. Славьте», – призывает твиттер их национальной футбольной федерации.

Герои дня.

Марин Чилич тоже доволен.

Похоже, хорватам нравится играть по 120 минут.

Ждем.

Твиттер сборной Англии: «Всем, кто нас поддерживал. Всем, кто верил, что в этот раз будет по-другому. Всем, кто не боялся мечтать. Всем, кто знает, что это – только начало. Спасибо. Надеемся, что вы нами гордитесь».

А напоследок – еще немного плачущего Джордана.

Хорватские болельщики развернули в центре Москвы 50-метровый баннер с надписью «Спасибо, Россия»

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