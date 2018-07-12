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Сборная Хорватии первой в истории вышла в финал ЧМ после трех подряд игр с дополнительным временем
Короли экстра-таймов.
Сборная Хорватии впервые вышла в финал ЧМ, обыграв сборную Англии в дополнительное время – 2:1.
До этого в 1/8 хорваты по пенальти справились с Данией, а в 1/4 – со сборной России. Хорватия стала первой командой, которая вышла в финал, сыграв в плей-офф 3 матча с дополнительным временем.
- В финале «шашечные» встретятся со сборной Франции.
- Решающий гол забил Марио Манджукич.
- Матч пройдет 15 июня в Москве на стадионе «Лужники».
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