Сборная Хорватии первой в истории вышла в финал ЧМ после трех подряд игр с дополнительным временем

Сборная Хорватии впервые вышла в финал ЧМ, обыграв сборную Англии в дополнительное время – 2:1.

До этого в 1/8 хорваты по пенальти справились с Данией, а в 1/4 – со сборной России. Хорватия стала первой командой, которая вышла в финал, сыграв в плей-офф 3 матча с дополнительным временем.

В финале «шашечные» встретятся со сборной Франции.

Решающий гол забил Марио Манджукич.

Матч пройдет 15 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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