Хорватия тянет время и симулирует. Но в финале надо болеть за нее

ЧМ-2018 – это не совсем про нормальный футбол. Это про видеоповторы, 10 добавленных минут за матч, дайвинг, толчки, апелляции, голы со стандартов, провокации, хронические паузы и другой мусор.

Первыми взбесили плюшевые аргентинцы и крылатые швейцарцы, а затем раскрутился маховик Неймара. Веру в фэйр-плей окончательно прибил Мбаппе, который сначала нарушил правила, а потом уволок мяч подальше от бельгийцев. Короче, полнейшая гадость и мерзость: в плане организации ЧМ в России однозначно удался, в плане футбола – местами, причем таких мест крайне мало.

Так вот: хорваты – главные грешники этого турнира. Ограниченная фантазия в атаке. Откровенно медленная и туговатая оборона. Наезды на судью после собственных явных фолов. Чудовищные затяжки времени. Явная ставка на навесы. Бешеный Вида в раздевалке, которому сейчас явно нужно закрепить образ отморзка чантом про тресковые войны. И Субашич, который после приземлений на травку так интенсивно лапает свои драгоценные бедра, что при желании его можно поймать на харрасменте в отношении самого себя.

Но в целом хорваты однозначно красавцы. С первого же матча – на максимальной физике. Без передышек, без расчетливых ничьих, без малейшего сострадания к себе.

Последний фактор – главная причина отчаянно топить за балканцев в финале.

Сборная ХорватииGetty Images

Фабио Капелло дорого и бесцветно работал в России, но донес до некоторых игроков (кстати, до того же Смолова) важную мысль: ты в игре только до тех пор, пока не начинаешь себя жалеть. Стоит тебе замедлиться, организовать передышку, встать, уперев руки в резинку трусов – все, ты становишься любителем. В топовых европейских лигах жалость к себе просто отсутствует: выходишь и выполняешь свою работу. Не тянешь, задыхаешься, ползаешь по полю? Пошел вон.

Хорваты вывели самоотверженность на новый, внеземной уровень, и как раз за счет этого доковыляли до финала чемпионата мира. Их лидеры (Модрич, Манджукич, Ракитич) отбегали за последние 9 месяцев по 40-50 матчей. Сил нет, но они напрягаются, ускоряются, потеют, падают, встают и гениально абстрагируются от всей дряни, которая с ними происходит.

Им плевать, что Модрич портит пенальти за 4 минуты до конца овертайма. Их не колышет, что Фернандес укладывает головой в угол за 5 минут до свистка. Этих берсерков не смутил даже сверхранний гол англичан со штрафного после фола Модрича – ничего, сдержали, вовремя распружинились и отправили бритов в игру за бронзу.

Три овертайма подряд – грандиозный путь к финалу. Все подлости Хорватия совершает из-за того, что играет на пределе, а не из-за какого-то рационализма или прагматизма. Нет – просто они умеют сжимать зубы лучше всех в мире: тут им равных точно нет, они уже чемпионы.

Конечно, все идет к тому, что фавориты из Франции спокойно придушат выхолощенную, уставшую Хорватию.

А если нет? Все помнят, как тускло и скованно заиграли «трехцветные», когда перед глазами замаячил Кубок Европы. А вот хорватам абсолютно по барабану. Они выйдут, отработают как всегда, и Елисейские поля погрузятся в траур. Это фантастический сценарий, но болеть надо за него: всегда приятно, когда запредельный труд кладет на лопатки бешеный талант.

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