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Далич – о свисте в адрес Виды: «Весь стадион кричал: «Хорватия, Хорватия». Я другого не слышал»

Далич – о свисте в адрес Виды: «Весь стадион кричал: «Хорватия, Хорватия». Я другого не слышал»
Eurosport

9 ч. назад

Тренер думает только о футболе.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отказался комментировать свист «Лужников» в адрес защитника Домагоя Виды.

«Весь стадион кричал: «Хорватия, Хорватия». Я другого не слышал. Не хочу сейчас говорить о политических вопросах», – приводит слова Далича «Чемпионат».

  • Сборная Хорватии обыграла Англию со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.
  • После игры с Россией Вида вместе с Огненом Вукоевичем записал видеоролик, где посвятил победу Украине.

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