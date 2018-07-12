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Далич – о свисте в адрес Виды: «Весь стадион кричал: «Хорватия, Хорватия». Я другого не слышал»
Тренер думает только о футболе.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отказался комментировать свист «Лужников» в адрес защитника Домагоя Виды.
«Весь стадион кричал: «Хорватия, Хорватия». Я другого не слышал. Не хочу сейчас говорить о политических вопросах», – приводит слова Далича «Чемпионат».
- Сборная Хорватии обыграла Англию со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.
- После игры с Россией Вида вместе с Огненом Вукоевичем записал видеоролик, где посвятил победу Украине.
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