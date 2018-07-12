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Домагой Вида: «Еще раз хотел извиниться перед русским народом. Понимаю, что сделал ошибку»

Вида: «Еще раз хотел извиниться перед русским народом. Понимаю, что сделал ошибку»
Eurosport

9 ч. назад

Он не имел в виду ничего плохого.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал победу над сборной Англии (2:1), которая вывела его команду в финал чемпионата мира.

«Это была очень тяжелая игра для нас – третий раз играли 120 минут. Но мы показали, что у нас хорошая команда. У нас огромные эмоции, сердце. И яйца! Мы можем выиграть чемпионат мира. Будем биться за хорватский народ. У нас сердце большое, как Россия! Я бы еще раз хотел извиниться перед русским народом. Понимаю, что сделал ошибку. Я не хотел создавать такую провокацию. Говорил это на эмоциях», – приводит слова Виды «Чемпионат».

  • После матча против сборной России Вида вместе с Огненом Вукоевичем записал ролик, где прокричал слова «Слава Украине».
  • В финале ЧМ хорваты сыграют с французами. Матч пройдет 15 июля в «Лужниках».

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