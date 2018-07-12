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Ведран Чорлука – английским журналистам: «It's not coming home!»

Чорлука – английским журналистам: «It's not coming home!»
Eurosport

9 ч. назад

Британское пророчество не сбылось.

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука отказался общаться с английской прессой, но сообщил гостям из Британии, что их сборная отправляется домой.

Когда английские журналисты остановили Чорлуку в микст-зоне, он улыбнулся и сказал: «It's not coming home!» («Кубок мира не вернется домой»), после чего удалился.

  • «Football's coming home» («Футбол возвращается домой») – одна из основных кричалок английских фанатов на этом ЧМ.
  • Чорлука – первый футболист из РФПЛ, который вышел в финал чемпионата мира.

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