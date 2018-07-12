Домагой Вида: «Для меня нет разницы между русским и украинцем»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида закрыл вопрос о происхождении видеороликов с его участием, где он говорит слова «Слава Украине» и «Белград, гори!».

«Это предназначалось только для моих друзей в киевском ресторане «Белград» – там все балканцы проводят время. В том числе я, выступая там пять лет. Видео было для друзей. Я очень разочарован, что ситуация так развернулась. Я не хотел посылать такой месседж.

Я не хотел никого обидеть, особенно россиян. Я был на эмоциях от игры. У меня много друзей среди сербов, в том числе Радос Петрович. С Пантичем тоже постоянно общаемся. Для меня нет разницы, серб, бразилец, русский или украинец», – цитирует Виду «Чемпионат».

В 1/2 финала чемпионата мира Хорватия с Видой в составе обыграла сборную Англии – 2:1.

В финальном матче хорваты сыграют с Францией. Матч пройдет в «Лужниках» 15 июля.

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