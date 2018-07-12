Лионель Месси, Федор Смолов, Неймар и другие провалы чемпионата мира в России

Мохамед Салах

Ожидание: разнесет футбол сборных, как и клубный

Реальность: травмированное плечо не пустило на матч с Уругваем, а потом была фартовая Россия и позорная Саудовская Аравия

Что дальше: откатится к средним статистическим показателям после невозможно крутого сезона

Египтянин рассматривался многими как третий претендент на «Золотой мяч». При удачном стечении обстоятельств (например, выход сборной Египта в 1/4 финала) Мо всерьез включился бы в борьбу с Месси и Роналду за главный личный приз, но все пошло наперекосяк. Роналду сыграл вничью с Испанией, Лео вытащил сборную-калеку в 1/8, а Салах остался последним в группе с саудовцами. Таким же будет и в тройке голосования за «Золотой мяч», если вообще в нее попадет.

Федор Смолов

Ожидание: станет главной звездой сборной и уедет после ЧМ в Европу

Реальность: один выход в стартовом составе, 0 голов и тот самый пенальти

Что дальше: если литовский, сербский и словенский чемпионаты считать европейскими, то переезд в Европу все еще возможен, иначе – переход в «Зенит» или «Спартак»

Смолова можно критиковать за ЧМ, но делать его крайним в вылете с турнира глупо. Пенальти заваливали многие, в 1/4 финала ЧМ – тоже.

Федора следует упрекнуть в другом. В то время пока 38-летний Игнашевич высыпал на поле последний песок, а Кутепов притворялся, что не хуже Пике, Федор лениво бегал за выносами. Пока Дзюба возвращал любовь даже фанатов «Спартака», а про национальную принадлежность Марио Фернандеса вообще забыли, Смолов опасно бил по воротам только в серии пенальти с Испанией.

Пенальти – русская рулетка, но такое отношение Смолова к умирающим за победу партнерам – стыд.

Мануэль Нойер

Ожидание: вернется и покажет, кто лучший вратарь мира

Реальность: получил привет от Южной Кореи за выходы из ворот и вылетел еще на групповом этапе

Что дальше: наберет форму и вернет уважение тех, кто вдруг поменял мнение о Ману после этого ЧМ

Еще перед стартом турнира в сборной Германии сформировалось несколько дилемм. Главной стал выбор основного кипера. С одной стороны, Тер Штеген, проведший уверенный сезон за «Барселону», с другой, капитан и ментальный лидер бундестим, не игравший больше полугода.

Лёв сделал ставку на Нойера и прогорел. Лосано наказал Мануэля в ближний угол, корейцы казнили за неудачные выходы из ворот. Травма помешала Нойеру на уровне сборных, а вот в «Баварии»-2018/19 будет настоящий лучший вратарь мира.

Фалькао

Ожидание: покажет России, кто в нее не приехал несколько лет назад

Реальность: потерялся даже в играх с Японией и Сенегалом

Что дальше: стабильно отыграет пару сезонов в «Монако», а потом уедет за безбедной пенсией в Китай или MLS

Радамель позиционировался как главный бомбардир Колумбии и живая икона, которая, если не сыграет сама, то создаст кучу моментов для партнеров. Прогнозов Фалькао не оправдал, сыграл крайне блекло, а сборной рулили Хуан Кинтеро и Йерри Мина – Тигр точно не вернется в Россию, таких серых нападающих в РФПЛ и так достаточно.

Давид де Хеа

Ожидание: покажет «Реалу», что никакого Наваса ему не надо

Реальность: в стиле Роберта Грина пропустил от Роналду и отразил один удар в створ из 7

Что дальше: останется в «МЮ» и снова впечатлит АПЛ сногсшибательной статистикой

В отсутствие Нойера на протяжении сезона титул лучшего вратаря мира укатил в Манчестер. Де Хеа спокойно доказал, что даже с обороной «МЮ» пропускать голы совершенно необязательно.

Видимо, всю энергию испанец отдал в выматывающем английском сезоне, а на ЧМ отправил свою бледную копию. Давид чудовищно обделался в эпизоде со вторым голом Роналду, а потом пропустил все, что обычно тащат даже заурядные вратари. Давид, возвращайся.

Роберт Левандовский

Ожидание: возбудит Переса и все-таки уедет в «Реал»

Реальность: в заочной борьбе за билет в Мадрид проиграл Кейну и даже Дзюбе

Что дальше: продолжит стагнировать в «Баварии», если Маурицио Сарри не понадобится топовый страйкер в АПЛ

Поляк вместе со сборной попал в самую равную группу турнира, но оставался блеклым даже на фоне Мбайе Ньянга, Такаси Усами и еще одного участника этого антитопа Фалькао. Умение завершать из штрафной, видимо, потерялось по пути в Россию, а нацеленность на ворота отобрали слабенькие партнеры по сборной. Оправданий для одного из лучших форвардов мира нет: он снова провалил крупный турнир на уровне сборных, хотя до этого феерил в квалификации.

Сергей Милинкович-Савич

Ожидание: покажет, почему «Лацио» требует за него не меньше 150 млн евро

Реальность: запомнился ударом через себя и парой разрезающих пасов с Коста-Рикой

Что дальше: «Лацио» снизит цену и продаст серба первому встречному

После ЧМ складывается впечатление, что интерес к Сергею формировался из самых глупых желаний менеджеров других клубов. Иногда ими движет красота фамилии или национальность – это тот случай. Лидер «Лацио» спрятался против лидеров группы и никак не помог балканцам – косовско-албанские Шачири и Джака сделали для Швейцарии намного больше.

Лионель Месси

Ожидание: возьмет единственный титул, которого не хватает, чтобы уделать Марадону

Реальность: подмял сборную под себя, заблокировал выходы на поле Дибалы и заслуженно получил от Франции в 1/8 финала

Что дальше: останется в «Барсе» и выиграет пару «ЗМ». Вызовы – это про Португалию

Лионель выдал лучший ЧМ в жизни четыре года назад. Тогда Лео притащил разбалансированную команду в финал, но не справился в главном баттле. В России вышло значительно хуже. Гол Месси против Нигерии вроде бы вернул веру в неземное происхождение Лео, но беспомощность против Франции доказала – слишком приземленная команда отправляет поближе к червякам даже ангелов.

Неймар

Ожидание: начнет гонку величия с Пеле

Реальность: запомнился кривляньями и катаниями, а не игрой (во многом незаслуженно)

Что дальше: если снова не получит травму, поднимет «ПСЖ» минимум в полуфинал ЛЧ

Мемы, язвительные твиты и шуточки – явно не то, что собирался получить от ЧМ игрок, которого считали реальным конкурентом Роналду и Месси. Статистически Неймар не заслужил издевок и шуток и стал, если не лучшим игроком «селесао», то точно вошел в тройку. Бельгийцы в четвертьфинале справились с пропустившим несколько месяцев из-за травмы пятки Неймаром только ударами по ногам и фантастическим Куртуа.

Марко Ройс

Ожидание: сыграет на первом ЧМ на привычно высочайшем уровне и поможет немцам защитить титул

Реальность: не травмировался и ладно

Что дальше: Марко продолжит череду бодрых игровых отрезков с проблемами с какими-нибудь частями тела

Ройс пропустил победный ЧМ из-за травмы и ехал в Россию, чтобы восстановить преследующую его всю карьеру несправедливость. Ничего хорошего из этого не вышло. Лёв изначально видел в Марко только игрока ротации, а когда вписал в основу, явно надеялся хотя бы на два успешных матча подряд. 29-летний Ройс потерял надежду на главную золотую медаль мирового футбола.

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