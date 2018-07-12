«Его нужно проверить на все виды допинга». Перишич угомонил Англию и вывел Хорватию в финал ЧМ-2018

До игры

В мае 2011-го дортмундская «Боруссия» взяла первую салатницу под руководством Юргена Клоппа и объявила о подписании перспективного новичка за скромные 5 миллионов евро. 22-летний Иван Перишич перерос «Брюгге» и в статусе лучшего бомбардира бельгийского чемпионата согласился на переезд в Германию. Хорват мощно начал, положив скример в ворота «Арсенала», но игроком основы не стал. Одна из главных причин – реализация. Для «Боруссии» Клоппа это и так была больная тема, а Перишичу стабильно не фартило. Сейчас футболисту 29 и, как оказалось, невезение – одна из главных его фишек.

Иван компенсирует старанием и неиссякаемой энергией. Вингер никогда не сбавляет обороты и создает так много моментов, что мяч все-таки сдается и отправляется в сетку. Этого вполне хватило, чтобы в двух последних сезонах забить по 11 голов за «Интер» в чемпионате Италии – хороший результат для любого флангового полузащитника.

Иван ПеришичGetty Images

В сборной Хорватии Перишич ключевая фигура, но важнейшие игры против Дании и России футболист заканчивал еще до финального свистка. На стадии 1/8 Златко Далич вывел Ивана из сражения на седьмой минуте овертайма, а в четвертьфинале освободил от противостояния с парнями Станислава Черчесова на 63-й – почти сразу после того, как с близкого расстояния игрок попал в штангу.

Действия на поле

Благодаря раннему выходу из игры против сборной России Иван сохранил силы и вылил всю мощь на англичан. Полузащитник чаще всех обострял и совершал взрывные рывки даже в овертайме. Движения Перишича не только создавали давление, но и напрямую повлияли на результат – футболист забил сам и отдал голевую передачу. В моменте с первым голом вингер уверенно сыграл на опережение и замкнул подачу с фланга – после пропущенного мяча Англия посыпалась.

Иван Перишич забивает АнглииGetty Images

Через несколько минут Перишич мог забить второй и вывести хорватов вперед, но, конечно же, зарядил в штангу и чуть не разревелся от досады. Это помешало ему вплотную приблизиться к достижению Давора Шукера, который забил за Хорватию шесть голов на ЧМ – у Перишича пока четыре. Но Иван не успокоился и все-таки зарешал. На 109-й минуте полузащитник сделал идеальную скидку головой на ход Марио Манджукичу – пробить Джордана Пикфорда было делом техники. Команда избежала пенальти и сберегла нервные клетки для финала.

Слова

Недавно Жозе Моуринью хотел выкупить Перишича у «Интера», но сделка не состоялась. Тогда болельщики не горели желанием видеть хорвата в команде, а сейчас сожалеют: «Год назад некоторые фанаты «МЮ» строчили гневные твиты и ругались на нашего тренера за то, что он хотел подписать Перишича. Никогда не слушайте этих твиттерских примадонн».

Людям не нравится, что Иван получает мало внимания: «За что Модричу достается весь хайп? Ведь это Перишич был самым опасным и выиграл для Хорватии матч».

Полузащитник сыграл так сильно, что можно отпускать такие шуточки: «Перишича нужно проверить на все виды допинга».

Возможно, он даже оформил лучшее выступление этого ЧМ: «Хорватия была поверженной и уставшей к 50-й минуте, но человек выдал один из самых крутых перфомансов, что я видел, и точно лучший перфоманс этого чемпионата. Перишич, мой тебе поклон».

Что сказал сам Перишич

Кто еще был крут

Другие мужчины, которые играли в полуфинале так, как надо:

Самуэль Умтити – гол в матче Франция – Бельгия.

Эден Азар – лучший по удачным обводкам в матче Франция – Бельгия.

Марио Манджукич – гол в матче Хорватия – Англия.

Марио Манджукич, Иван ПеришичGetty Images

Поставь на лучшего бомбардира турнира

До окончания праздника осталось всего две игры – погоня за «Золотой бутсой» выходит на финишную прямую. Из пары финалистов вряд ли кто-то замахнется на награду, но в матче за третье место у Ромелу Лукаку будет шанс скинуть с трона Харри Кейна. Если поставить на одного из этих мужчин, смотреть игру за бронзу будет в разы увлекательнее.

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