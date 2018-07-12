Ракитич: «Перед матчем у меня была температура 39. Если останусь без ноги, все равно выйду в финале»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, что готовился к игре против сборной Англии (2:1) с высокой температурой.

«Вчера у меня был жар, температура поднялась практически до 39 градусов. Я лежал в постели и искал силы, чтобы отыграть этот матч. Если мне придется выйти в финале на одной ноге, я сделаю это», – отметил Ракитич.

В финальной игре хорваты встретятся с французами. Матч пройдет 15 июля в «Лужниках».

Ракитич провел без замен все игры на ЧМ, кроме матча с Исландией.

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