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Деян Ловрен: «Вы должны признать, что я один из лучших защитников в мире»

Ловрен: «Вы должны признать, что я один из лучших защитников в мире»
Eurosport

7 ч. назад

Дефу «Ливерпуля» вскружило голову.

Игрок сборной Хорватии и «Ливерпуля» Деян Ловрен уверен, что его уровень сопоставим с уровнем лучших защитников мира.

«Люди говорят, что у меня был трудный сезон, но я не согласен с этим. Я вывел «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, а теперь мы с моей сборной в финале чемпионата мира. Думаю, люди должны признать, что я тоже вхожу в число лучших защитников мира, и не нести чепуху», – сказал Ловрен.

  • В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Реалу» – 1:3.
  • В финале чемпионата мира Хорватия сыграет против Франции. Матч пройдет 15 июля.

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