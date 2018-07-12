Деян Ловрен: «Вы должны признать, что я один из лучших защитников в мире»

Игрок сборной Хорватии и «Ливерпуля» Деян Ловрен уверен, что его уровень сопоставим с уровнем лучших защитников мира.

«Люди говорят, что у меня был трудный сезон, но я не согласен с этим. Я вывел «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, а теперь мы с моей сборной в финале чемпионата мира. Думаю, люди должны признать, что я тоже вхожу в число лучших защитников мира, и не нести чепуху», – сказал Ловрен.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Реалу» – 1:3.

В финале чемпионата мира Хорватия сыграет против Франции. Матч пройдет 15 июля.

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