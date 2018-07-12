ФСБ нашла в посылках автоматы, гранаты и ножи. Оружие шло в города чемпионата мира-2018

Спецслужбы работали над безопасностью чемпионата мира-2018 задолго до его начала. В 2016-м силовики убедили ФИФА в необходимости FAN ID, обязав посетителей матчей предоставлять личные данные на обработку ФСБ. Эту же технологию впервые опробовали на Олимпиаде в Сочи, отточили на Кубке Конфедераций-2017 и через год применили на чемпионате мира.

В конце 2017-го силовики разослали письма на предприятия из городов, принимающих турнир, с просьбой приостановить опасное производство, которое может быть использовано для терактов (например, условный взрыв на химзаводе). В марте ФСБ представила систему особых мер безопасности для массовых мероприятий международного уровня. Программа включает в себя полный алгоритм работы органов безопасности всех уровней по любому поводу: теракты, применение химического оружия, информационные и кибератаки, провокации толпы и так далее.

В апреле ФСБ распорядилась об ограничении работы портов в городах чемпионата мира. Под бан попали операции с химическими грузами и вообще любая химия, а не только радиоактивные изотопы.

Сборная Франции прибыла на ЧМGetty Images

В апреле спецслужбы провели масштабный рейд: с 21 по 26 число уничтожили 26 террористов и арестовали еще 20. Все убитые и задержанные – люди из ИГ (организация запрещена в России). В мае спецслужбы организовали еще несколько операций: пятерых взяли в Ярославле, восьмерых – в Калининграде, одного в Ленинградской области.

Самая масштабная из известных операций прошла в Москве. 16 мая сразу несколько рейдов накрыли квартиры с ребятами из Средней Азии и самодельными бомбами на руках. Они готовили взрывчатку и гранаты против футбольных болельщиков.

Одно из направлений работы сотрудников ФСБ – почта. По данным источника Eurosport.ru, до октября 2017-го «Почта России» совсем не проверяла посылки. С середины прошлой осени компания выборочно досматривала почту, которая шла из регионов в Москву. Для этого на крупнейших московских сортировочных узлах (Казанский, Павелецкий, Ярославский вокзалы и Московский АСЦ) установили просвечивание посылок. Там теперь работают американские аппараты Rapiscan.

Перед Днем России-2018 «Почта России» перешла в режим работы чемпионата мира. На каждый из узлов прибыли сотрудники ФСБ и несколько полицейских. По их распоряжению на сортировочных пунктах досматривают все посылки, которые идут в города чемпионата мира. На претензии сотрудников о сгорающих дедлайнах по доставке отправлений силовики замечали, что им плевать.

За время работы просвечивания на одном из крупнейших московских узлов «Почты России» обнаружили: пять автоматов Калашникова (три – с начала чемпионата мира), две гранаты (шли в Калининград и Москву), боевые патроны (дробь, охотничьи, светошумовые – все шло в Нижний Новгород), детали ружья (в Казань), детали Калашникова (в Волгоград). Кроме этого обнаружено огромное количество разнообразного холодного оружия: ножи, сабли, шашки, кортики. Большинство направлялось в Нижний Новгород, Сочи и Москву.

Когда на просвечивании замечали оружие, приезжали до восьми полицейских из разных отделов, каждый из которых составлял собственный протокол. Оружие увозили в неизвестном направлении. С гранатами поступали интереснее. Сотрудники ФСБ изымали их и куда-то увозили, а затем привозили обратно (возможно, подменяли муляжами, источник не в курсе). Еще спецы возвращались с собственной пломбой с номером и почтовым мешком. Руководству узла объяснили, что посылки с гранатами должны идти дальше по адресу назначения. Там их встретят коллеги из спецслужб.

Не все это предназначается террористам. Например, некий редкий вид холодного оружия шел в подарок одному из высокопоставленных сотрудников «Почты России», но это не остановило ФСБ от изъятия. В результате между спецслужбами и дарителями возник скандал – вернули ли презент, неизвестно.

На чемпионате мира в России работает огромное количество сотрудников полиции – гарнизон в Москве увеличили на полторы тысячи человек. Во время группового этапа казалось, что толпы фанатов состояли из перуанцев и омоновцев. Но если это нужно, чтобы после матча Россия – Египет десятки тысяч человек веселились всю ночь без страха за свою жизнь, то хмурые лица сотен полицейских вокруг – не проблема. Это не так страшно, как посылка с гранатой, которая дошла по адресу.

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