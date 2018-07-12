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Черчесов: «У Джордано Бруно не нашлось своего Мутко. Если бы не он, меня тоже сожгли бы на костре»

Черчесов: «У Джордано Бруно не нашлось своего Мутко. Если бы не он, меня тоже сожгли бы на костре»
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Коуч поэтично сравнил себя с итальянским философом.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он справлялся с критикой до старта чемпионата мира-2018.

«Коллектив сложился сумасшедший, все друг за друга готовы были умирать. Каков ваш рецепт его создания – чтобы запасные чувствовали себя не запасными, а частью целого?» – спросил у Черчесова журналист «СЭ» Игорь Рабинер.

«Ваши коллеги часто нас критиковали, почему в сборной нет того или иного игрока. Теперь могу ответить: вот для того, чтобы сейчас мне был задан такой вопрос. И вот что еще очень важно. У Джордано Бруно когда-то не нашлось своего Мутко.

Не знаю, что творилось за моей спиной, но когда после ряда контрольных матчей все были в гневе от игры и результатов сборной, он остался спокоен, верил в нас, и мы продолжали работу. Не будь этого – меня бы тоже, наверное, сожгли на костре», – ответил Черчесов.

  • На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам (2:2 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).
  • В финале турнира сыграют Франция и Хорватия. Матч пройдет в «Лужниках» 15 июля.

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