Члены правительства Хорватии вдохновились успехом сборной и пришли на заседание в шахматных джерси

Выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира спровоцировал бешеный скачок интереса к футболу в Загребе и других хорватских городах.

Так, например, практически все члены правительства страны пришли на очередное заседание в футболках национальной сборной. Интересно, что будет, если «шахматные» выиграют у французов?

В полуфинале ЧМ Хорватия победила Англию – 2:1.

В финальном матче команда Златко Далича встретится со сборной Франции. Матч пройдет 15 июля.

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