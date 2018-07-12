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Члены правительства Хорватии вдохновились успехом сборной и пришли на заседание в шахматных джерси

Члены правительства Хорватии вдохновились успехом сборной и пришли на заседание в шахматных джерси
Eurosport

57 мин. назад

Гол Манджукича окрасил людей в красно-белое.

Выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира спровоцировал бешеный скачок интереса к футболу в Загребе и других хорватских городах.

Так, например, практически все члены правительства страны пришли на очередное заседание в футболках национальной сборной. Интересно, что будет, если «шахматные» выиграют у французов?

  • В полуфинале ЧМ Хорватия победила Англию – 2:1.
  • В финальном матче команда Златко Далича встретится со сборной Франции. Матч пройдет 15 июля.

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