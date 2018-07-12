Члены правительства Хорватии вдохновились успехом сборной и пришли на заседание в шахматных джерси
Гол Манджукича окрасил людей в красно-белое.
Выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира спровоцировал бешеный скачок интереса к футболу в Загребе и других хорватских городах.
Так, например, практически все члены правительства страны пришли на очередное заседание в футболках национальной сборной. Интересно, что будет, если «шахматные» выиграют у французов?
- В полуфинале ЧМ Хорватия победила Англию – 2:1.
- В финальном матче команда Златко Далича встретится со сборной Франции. Матч пройдет 15 июля.
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