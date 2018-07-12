Жозе Моуринью: «Полуфиналы должны проходить в один день. У сборных должны быть равные возможности»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что Кубок мира нуждается в небольшой реформе.

«Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч Англия – Хорватия завершился в овертайме. Им выпал дополнительный день отдыха, что я считаю несправедливым. Думаю, обе команды должны играть в один день. В финале у сборных должны быть равные возможности.

Невероятно, насколько больше хорваты отыграли на этом Мундиале. Они не смогут рассчитывать на Стринича в финале, но они могут заменить его. Но пока шансы на стороне французов. Они фавориты», – приводит слова Моуринью RT.

Полуфинал Франция – Бельгия прошел 10 июля, Хорватия – Англия – 11 июля.

Финальный матч состоится 15 июля в «Лужниках».

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