Eurosport
Жозе Моуринью: «Полуфиналы должны проходить в один день. У сборных должны быть равные возможности»
Особенный – за справедливость.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что Кубок мира нуждается в небольшой реформе.
«Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч Англия – Хорватия завершился в овертайме. Им выпал дополнительный день отдыха, что я считаю несправедливым. Думаю, обе команды должны играть в один день. В финале у сборных должны быть равные возможности.
Невероятно, насколько больше хорваты отыграли на этом Мундиале. Они не смогут рассчитывать на Стринича в финале, но они могут заменить его. Но пока шансы на стороне французов. Они фавориты», – приводит слова Моуринью RT.
- Полуфинал Франция – Бельгия прошел 10 июля, Хорватия – Англия – 11 июля.
- Финальный матч состоится 15 июля в «Лужниках».
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