Отец Дениса Черышева: «Ольга Бузова ни на шаг не приблизится к моему сыну. Ее шансы поют романсы»

Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева и главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев заявил, что у светской львицы Ольги Бузовой нет шансов заполучить сердце его сына.

«Телеведущая Ольга Бузова не сможет ни на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы. Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому он забивает [голы], по-другому к этому относится», – приводит слова Черышева-старшего SM News.

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После мяча в ворота сборной Хорватии Бузова предложила Черышеву пожениться.

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