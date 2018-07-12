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Отец Дениса Черышева: «Ольга Бузова ни на шаг не приблизится к моему сыну. Ее шансы поют романсы»
Сердечко тети Оли разбито.
Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева и главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев заявил, что у светской львицы Ольги Бузовой нет шансов заполучить сердце его сына.
«Телеведущая Ольга Бузова не сможет ни на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы. Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому он забивает [голы], по-другому к этому относится», – приводит слова Черышева-старшего SM News.
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