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«Сборная – молодцы, Стас, ты просто космос». Стогниенко зачитал рэпчину про героев ЧМ-2018

«Сборная – молодцы, Стас, ты просто космос». Стогниенко зачитал рэпчину про героев ЧМ-2018
Eurosport

3 ч. назад

Вот бы так каждые 2 года!

Комментатор Владимир Стогниенко пообещал зачитать рэп, если Россия выйдет в финал ЧМ-2018.

Парни Станислава Черчесова в итоге проиграли по пенальти Хорватии в четвертьфинале, но Стогниенко все равно отжег.

  • Сборная России впервые за 32 года вышла из группы на чемпионатах мира и впервые за 48 лет дошла до четвертьфинала, обыграв по пути Испанию.
  • В четвертьфинале команду Черчесова остановила Хорватия, которая на ЧМ-2018 победила Аргентину с Англией и дошла до финала.
  • 15 июля ЧМ-2018 завершится финалом Франция – Хорватия.

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