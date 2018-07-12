Eurosport
«Сборная – молодцы, Стас, ты просто космос». Стогниенко зачитал рэпчину про героев ЧМ-2018
Вот бы так каждые 2 года!
Комментатор Владимир Стогниенко пообещал зачитать рэп, если Россия выйдет в финал ЧМ-2018.
Парни Станислава Черчесова в итоге проиграли по пенальти Хорватии в четвертьфинале, но Стогниенко все равно отжег.
- Сборная России впервые за 32 года вышла из группы на чемпионатах мира и впервые за 48 лет дошла до четвертьфинала, обыграв по пути Испанию.
- В четвертьфинале команду Черчесова остановила Хорватия, которая на ЧМ-2018 победила Аргентину с Англией и дошла до финала.
- 15 июля ЧМ-2018 завершится финалом Франция – Хорватия.
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