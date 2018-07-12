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В Госдуме предложили праздновать День российского футбола 22 октября – в день рождения Льва Яшина
День рождения легенды станет большим праздником.
Выступление сборной России на ЧМ-2018 впечатлило все слои населения. 12 июля в Госдуму был внесен законопроект об учреждении Дня российского футбола.
Праздник предлагается отмечать 22 октября, в день рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.
«Отдавая дань памяти, благодарности и огромного уважения прошлому, предлагаемый законопроект позволит придать настоящему и будущему поколениям футболистов и болельщиков новый импульс развития отечественного спорта, заставляет поверить, что в России есть не только хорошие футболисты, которые не уступают лучшим игрокам Европы, но и достойные тренеры.
А достижения нашей сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года должны стать толчком для развития футбола и других видов спорта по всей России.
Поэтому 22 октября, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан – Днем российского футбола, так как любовь к футболу всех без исключения возрастов общеизвестна», – говорится в тексте законопроекта.
- Лев Яшин – единственный в истории вратарь, получивший «Золотой мяч». В составе сборной СССР он выиграл Олимпиаду-1956 и Евро-1960.
- Россия дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила по пенальти будущему финалисту Хорватии.