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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила майки сборной Дональду Трампу и Терезе Мэй
Премьер-министру Великобритании особенно приятно.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вынужденно покинула Россию после четвертьфинала из-за саммита НАТО в Брюсселе.
Но и на встрече на высшем уровне глава Хорватии не забывала о футболе и даже подарила именную «шахматную» майку президенту США Дональду Трампу.
Такой же подарок получила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, при том что Англия проиграла именно Хорватии в полуфинале ЧМ-2018.
- Грабар-Китарович присутствовала на матче 1/8 финала с Данией и на четвертьфинале с Россией.
- Хорватия – первый финалист чемпионата мира из Восточной Европы с 1962 года.
- 15 июля хорваты разыграют с французами золото мирового футбола.
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