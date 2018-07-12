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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила майки сборной Дональду Трампу и Терезе Мэй

Президент Хорватии подарила майки сборной Трампу и Мэй
Eurosport

39 мин. назад

Премьер-министру Великобритании особенно приятно.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вынужденно покинула Россию после четвертьфинала из-за саммита НАТО в Брюсселе.

Но и на встрече на высшем уровне глава Хорватии не забывала о футболе и даже подарила именную «шахматную» майку президенту США Дональду Трампу.

Такой же подарок получила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, при том что Англия проиграла именно Хорватии в полуфинале ЧМ-2018.

  • Грабар-Китарович присутствовала на матче 1/8 финала с Данией и на четвертьфинале с Россией.
  • Хорватия – первый финалист чемпионата мира из Восточной Европы с 1962 года.
  • 15 июля хорваты разыграют с французами золото мирового футбола.

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