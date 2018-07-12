ФИФА: на ЧМ-2018 не сдали ни одной положительной допинг-пробы

За два матча до завершения чемпионата мира в России ФИФА официально объявила, что ни одна допинг-проба, взятая у участников до и после турнира, не дала положительный результат.

С января 2018 ФИФА совместно с национальными допинговыми агентствами и конфедерациями провела 2037 допинг-тестов и забрала 3985 проб. Каждый футболист из четвертки команд-полуфиналистов в среднем прошел тест 4,41 раза.

Анализ выявил три подозрительных пробы, в которых не были опознаны какие-либо вещества. Только двое футболистов использовали терапевтические исключения, говорится в заявлении ФИФА.

14 июля в Санкт-Петербурге Англия и Бельгия поспорят за бронзовые медали.

15 июля в «Лужниках» Франция и Хорватия определят чемпиона мира.

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