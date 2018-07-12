Sky Sports: Триппьер, Уокер и Хендерсон, скорее всего, не сыграют с Бельгией в матче за бронзу ЧМ

Сборная Англии столкнулась с серьезными кадровыми проблемами за два дня до матча за третье место.

Проблемы со здоровьем возникли у Джордана Хендерсона, Кайла Уокера и Кирана Триппьера. Первые двое были заменены в игре с Хорватией (1:2), а Триппьер с травмой паха покинул поле в дополнительное время, оставив Англию в меньшинстве.

Матч Бельгия – Англия пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.

Родоначальники и «дьяволы» уже встречались на групповой стадии. Сильнее была Бельгия – 1:0.

Обе сборные уже по разу играли в матчах за третье место и проигрывали.

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