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Sky Sports: Триппьер, Уокер и Хендерсон, скорее всего, не сыграют с Бельгией в матче за бронзу ЧМ
В утешительном финале наметился явный фаворит.
Сборная Англии столкнулась с серьезными кадровыми проблемами за два дня до матча за третье место.
Проблемы со здоровьем возникли у Джордана Хендерсона, Кайла Уокера и Кирана Триппьера. Первые двое были заменены в игре с Хорватией (1:2), а Триппьер с травмой паха покинул поле в дополнительное время, оставив Англию в меньшинстве.
- Матч Бельгия – Англия пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.
- Родоначальники и «дьяволы» уже встречались на групповой стадии. Сильнее была Бельгия – 1:0.
- Обе сборные уже по разу играли в матчах за третье место и проигрывали.
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