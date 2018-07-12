Поль Погба: «Мы посчитали, что выиграли финал Евро-2016 еще до матча. Это не повторится»

Сборная Франции сразится с Хорватией за золото ЧМ-2018 спустя два года после поражения в финале Евро-2016. Поль Погба заверил, что «трехцветные» усвоили урок.

«Мы не повторим ошибок двухлетней давности. Думаю, на Евро мы подумали, что дело уже сделано. Наш настрой был не тем, что сейчас. Не буду лгать: после победы над Германией мы решили, что уже сыграли финал.

Сейчас я знаю вкус поражения в финале и не хочу, чтобы это повторилось. Мы посчитали, что выиграли финал против Португалии еще до матча. Это не повторится», – цитирует Погба Reuters.

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия пройдет в «Лужниках» 15 июля.

Франция сыграет третий финал чемпионата мира за 20 лет. Для Хорватии это первая игра за золото.

Оставайся в контакте со спортом