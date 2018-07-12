Арбитр матча открытия Нестор Питана рассудит Францию и Хорватию в финале ЧМ-2018

ФИФА объявила арбитров на медальные матчи чемпионата мира.

На главную игру четырехлетия назначена аргентинская бригада во главе с Нестором Питаной. Помогать ему будут Эрнан Майдана и Хуан Белатти. Резервным арбитром назначен голландец Бьорн Кёйперс, резервным ассистентом – его соотечественник Эрвин Зейнстра.

Питана судил матч открытия, в котором Россия уничтожила Саудовскую Аравию (5:0), игру группового этапа Мексика – Швеция (0:3), встречу 1/8 финала Хорватия – Дания (1:1, пен – 3:2) и четвертьфинал Уругвай – Франция (0:2).

В матче за третье место отработает иранский арбитр Алиреза Фагани, лайнсмены Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури. Четвертый арбитр Маланг Дидхиу и резервный ассистент Джибриль Камара представляют Сенегал. Фагани ранее отработал в трех матчах, включая открывшую плей-офф игру Франция – Аргентина (4:3).

Матч за третье место Бельгия – Англия пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.

На следующий день в «Лужниках» Франция и Хорватия поспорят за золото.

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