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ФИФА открыла дело на ФА из-за дискриминационных выкриков английских фанатов

ФИФА открыла дело на ФА из-за дискриминационных выкриков английских фанатов
Eurosport

44 мин. назад

Хулиганство не осталось незамеченным.

ФИФА открыла дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (ФА) по поводу поведения болельщиков во время полуфинального матча с Хорватией.

«Мы подтверждаем, что нам поступил отчет в отношении, возможно, носивших дискриминационный характер кричалок английских болельщиков.

Дело открыто в отношении ФА», – сказали ВВС представители ФИФА.

  • Англия проиграла Хорватии в полуфинале со счетом 1:2.
  • После победного ЧМ-1966 англичане 4 раза доходили до полуфиналов крупных турниров и всегда проигрывали.
  • 14 июля Англия разыграет бронзу с Бельгией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

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