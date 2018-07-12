ФИФА открыла дело на ФА из-за дискриминационных выкриков английских фанатов

ФИФА открыла дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (ФА) по поводу поведения болельщиков во время полуфинального матча с Хорватией.

«Мы подтверждаем, что нам поступил отчет в отношении, возможно, носивших дискриминационный характер кричалок английских болельщиков.

Дело открыто в отношении ФА», – сказали ВВС представители ФИФА.

Англия проиграла Хорватии в полуфинале со счетом 1:2.

После победного ЧМ-1966 англичане 4 раза доходили до полуфиналов крупных турниров и всегда проигрывали.

14 июля Англия разыграет бронзу с Бельгией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

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