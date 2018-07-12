Данию оштрафовали за кричалку «большие сиськи». Ее орут даже дети и девушки

Что стряслось?

После ничейного матча с Австралией на ЧМ-2018 датские болельщики вывесили флаг с надписью «store patter», что в буквальном переводе означает «большие сиськи». ФИФА не оценила перфоманс и оштрафовала сборную Дании. Впрочем, этот лозунг в последнее время стал символом побед датчан.

Откуда это пошло?

14 ноября прошлого года, когда Дания в Дублине размазала Ирландию 5:1 и оформила выход на ЧМ-2018, в раздевалке воспевали большие сиськи: «Кто сегодня выиграл? Это Дания. Хей-хей-хей! Большие сиськи».

В марте, когда датчане обыграли в товарищеском матче Панаму, в раздевалке гремел тот же клич.

Что говорят об этом?

Примерно тогда на этот странный чант обратил внимание совет по этике Федерации футбола Дании (да, у них тоже есть такой). «Мы считаем, что игроки должны задумываться над тем, что они говорят, обсуждают, и как они празднуют победы. Очевидно, что этот клич не самый правильный», – отчеканил главный датский моралфаг Пер Ларсен. «Мы против любых форм дискриминации. Спортсмены являются примером для окружающих 24 часа в сутки круглый год. Как на поле, так и за его пределами», – говорится в официальном заявлении датского совета по этике.

Датские борцы с сексизмом тоже напряглись. «Это самая обсуждаемая история после me too, – говорит лидер датского движения против сексизма Мария Вики Линдбаум. – Нам нужно вывести этот сексистский дискурс из раздевалок. С сексистским жаргоном нужно бороться в других местах».

Но пресс-атташе сборной Якоб Хейер заступился за футболистов. Вполне возможно, что он и выкладывал эти видео. «У нас взрослые мужчины, и они скандируют этот клич уже много лет. В нем нет ничего сексистского. Не думаю, что нам нужно указывать, что петь в раздевалке.

Согласен, что некоторым это может показаться странным, – продолжает Хейер. – Но в то же время я вижу множество людей, который считают, что это круто. Мы не должны из-за этого раздувать проблему. Для меня главное, что в этих кричалках нет никакого подтекста. Это просто песня о победе, которую поют многие в датском футболе – от пятого дивизиона до Суперлиги, а также в национальных сборных».

Болельщики ДанииGetty Images

Мнение известного в Дании психотерапевта Томаса Фриса: «Когда мужчины находятся в раздевалке и радуются победе над врагом, это не имеет никакого отношения к женщинам. Вероятно, игроки сборной Дании кричали про большие сиськи, потому что привыкли это кричать. Если вы находитесь в парке и кто-то начинает оскорблять вас из-за груди или задницы – это другой вопрос. Но когда это эмоциональная кричалка в раздевалке, нужно тащить лампу и микроскоп. И все равно будет трудно разглядеть в этом какое-либо нарушение. Сама мысль о том, что эта шутка – порождение патриархальной и сексистской культуры ошибочна. Клич «большие сиськи» – это точно не выражение ненависти к женщинам».

Так же считает и защитник сборной Дании Симон Кьер: «Это совершенно безобидная песня. Мы не собираемся ей кого-то оскорбить, но и отказываться от нее не будем. Как вариант мы можем закрыть для всех двери раздевалки – и вы вообще не увидите, что там происходит».

Датский сайт dr.dk провел опрос на тему, допустимы ли такие кричалки в раздевалке сборной: из 24 тысяч проголосовавших 79% ответили «да».

Это и правда кричат все?

Насчет всех неизвестно, но «store patter» – и правда популярная кричалка в датском спорте.

Вот ее исполняют парни из баскетбольного клуба «Верлесе».

«Большие сиськи» в исполнении гимнасток.

И в исполнении команды «Тааструп». Всем мальчикам на видео не более 10 лет.

Что? И дети поют?!

Ага. Рассказывает тренер футбольного клуба «Коге» U-14 Карим Эль-Хуссейни, его ребята выучили кричалку после выхода датчан на ЧМ-2018. «Они просто повторяют то, что услышали от своих кумиров. В этом возрасте мальчики стараются копировать поведение взрослых, и никакого сексизма в этом нет. Они не вкладывают в эти кричалки никакого смысла и даже не задумываются об этом».

Эль-Хуссейни считает, что с этим явлением трудно бороться, а борьба не приведет ни к чему хорошему. «В худшем случае все раздевалки станут закрытыми. Никто из фанатов не будет знать, что делают их кумиры за пределами поля. Это плохо, потому что все были счастливы видеть, что происходит в раздевалке сборной после победы над ирландцами».

Это как-то коснулось России?

Коснулось. Некоторые датские болельщики приехали на чемпионат мира в таких футболках.

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