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Наталья Водянова и экс-игрок сборной Германии Филипп Лам вынесут чемпионский кубок на финал ЧМ-2018
Начало матча будет ярким.
Наталья Водянова и Филипп Лам откроют финальный матч ЧМ-2018.
Перед стартом игры российская модель и бывший капитан сборной Германии вынесут на поле кубок мира, передает официальный сайт организации.
Водяновой эта роль не в новинку. Она вынесла трофей на поле вместе с экс-капитаном сборной Испании Икером Касильясом перед матчем открытия Россия – Саудовская Аравия (5:0).
- Лам в качестве капитана привел Германию к золоту ЧМ-2014. Четырьмя годами ранее Касильяс стал чемпионом мира с Испанией.
- Финал Франция – Хорватия пройдет в «Лужниках» 15 июля.
- После игры трофей получит или Уго Льорис, или Лука Модрич.
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