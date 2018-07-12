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Наталья Водянова и экс-игрок сборной Германии Филипп Лам вынесут чемпионский кубок на финал ЧМ-2018

Водянова и Лам вынесут чемпионский кубок на финал ЧМ-2018
Eurosport

16 мин. назад

Начало матча будет ярким.

Наталья Водянова и Филипп Лам откроют финальный матч ЧМ-2018.

Перед стартом игры российская модель и бывший капитан сборной Германии вынесут на поле кубок мира, передает официальный сайт организации.

Водяновой эта роль не в новинку. Она вынесла трофей на поле вместе с экс-капитаном сборной Испании Икером Касильясом перед матчем открытия Россия – Саудовская Аравия (5:0).

  • Лам в качестве капитана привел Германию к золоту ЧМ-2014. Четырьмя годами ранее Касильяс стал чемпионом мира с Испанией.
  • Финал Франция – Хорватия пройдет в «Лужниках» 15 июля.
  • После игры трофей получит или Уго Льорис, или Лука Модрич.

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