Далич: «Месси, Роналду и Неймар уже на пляже, а Модрич играет. Он лучший на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич похвалил капитана команды Луку Модрич, параллельно потроллив главных звезд футбола.

«До чемпионата мира все говорили о Месси, Роналду и Неймаре как о главных претендентах на приз лучшему игроку, но все они уже давно отдыхают на пляже, а Лука Модрич все еще играет.

Он провел отличный сезон с «Реалом», он три года подряд выигрывает Лигу чемпионов, он лучший игрок на этом турнире, кто бы ни получил «Золотой мяч» ЧМ-2018», – сказал Далич.

Модрич забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и реализовал 2 послематчевых пенальти на ЧМ-2018.

А еще отбегал 360 минут в плей-офф.

15 июля Хорватия сыграет в финале чемпионата мира с Францией.

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