Чемпионат мира идет уже 29 дней. Вам не надоело?

Пора заканчивать

Локация: Москва – Санкт-Петербург

Весь чемпионат – весь этот месяц непрерывного движения без сна – я мечтал уснуть в купе один. Каждый новый трип случался провал: то разговорчивые перуанцы, то пьяные англичане, то храпящие русские. Не до отдыха.

Только после полуфинала я наконец осознал, что путешествия скоро закончатся. На перроне перед поездом до Санкт-Петербурга вдруг оказалось очень мало людей, в вагоне – еще меньше, в купе – ни одного. Вместе с фаворитами и футболистами с России смывает фанатов, потерявших смысл просаживать деньги и время в Москве.

Чемпионат мира – невероятно крутое и мотивирующее событие, которого мы в России больше не дождемся. Но он очень вовремя заканчивается. Любой скажет: «Идиоты, наслаждайтесь моментом, пока еще возможно». Увы, уже невозможно.

Представьте, что вы пришли в ресторан настолько голодными, что заказали два жирнейших и сочных бургера. Один улетел за пять минут, со вторым все сложнее. Он по-прежнему вкуснейший, но ты уже наелся и потерял аппетит. Если ты затолкаешь в себя остатки – не встанешь из-за стола, если бросишь на тарелке – через два часа будешь проклинать себя, что сдался. Аппетит вернется, а бургер уже в помойке.

Месяц роскошного футбола – это слишком жирно. Эмоции от стартового матча России пробирали до мурашек, выезд на Перу вдохновлял, поход на Месси стал осуществлением мечты. Но к концу чемпионата все настолько перефутболены, что черт уже с ним, с этими Кейном и Де Брёйне.

Колумбийские фанаточки уже не снятся по ночам, колоритные бразильцы кажутся обычными братухами с рынка, египетские флаги давно как родные. Прости, ЧМ, но мы наелись и будем ненавидеть себя за это уже через месяц.

Заканчивать нельзя

Локация: Москва – Санкт-Петербург

Ленинградский вокзал в Москве теряет краски. В зале ожидания полно свободных мест, а месяц назад там невозможно было пройти: туристы в спальниках храпели прямо на полу. Мексиканцы разъехались по гвадалахарам, оставшиеся – приспустили сомбреро. А когда они по одиночке, то уже не такие веселые и навязчивые. На решающие матчи чемпионата мира в России остались в основном сдержанные европейские нации. Скука.

Боль от завершения ЧМ-2018 с каждым днем режет все сильнее. Это главный турнир нашей жизни, и он больше никогда не повторится. Нет ничего круче, чем чемпионат мира – речь даже не про футбол или спорт, а про массовые явления вообще. И тем более нет ничего круче, когда звезды игры и угарные болельщики приезжают в гости в твой город, на твою улицу. Мы ведь к этому так долго готовились – годами строили стадионы и меняли асфальт. Но все закончилось так быстро.

Я сажусь в вагон, который заполнен только наполовину. Все меньше соседей из банановых республик, все больше пустых коек и молчаливых русских болельщиков. Они ничем не отличаются от обычных людей из поезда Тамбов – Саратов, которые точно не расскажут про фантастические закаты в перуанских горах.

Полицейские и поезд для болельщиковGetty Images

К нам приехали гости, и мы научились делиться эмоциями, не подавлять их в себе, помогать в трудных ситуациях и не искать границ между людьми. И мы ведь все это забудем, если нам постоянно не напоминать – чемпионат мира должен продолжаться, чтобы мы чувствовали себя живыми.

Клише «футбольный праздник» никогда не повторяли так часто, как в июне-июле 2018-го. Мы будто жили во сне, который рисовали импрессионисты. От него останутся только воспоминания – главное быть не настолько пьяными от футбола, чтобы они исчезли.

Петербург встретил поезд с болельщиками температурой +26 – выходные будут жаркими, можно хорошо отдохнуть. Через день город простится с чемпионатом мира матчем за третье место. Букмекеры оценивают победу Бельгии кэфом 2,2 – ставку можно сделать тут.

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