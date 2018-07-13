«Поль Умтити... Самуэль Погба». Игрок сборной Франции ушел с пресс-конференции после ошибки в имени

Пресс-конференция сборной Франции с участием защитника Самуэля Умтити неожиданно стала меметичной.

75-летний пресс-атташе «трехцветных» Филипп Турнон слегка перепутал имена: назвал Самуэля Полем Умтити. Футболист улыбнулся, со словами «Ой, да ладно» встал и сделал вид, что уходит в знак протеста.

Турнон тут же среагировал и представил Умтити правильно: Самуэль Погба.

Турнон работает в сборной Франции с 1983 года. При нем «трехцветные» выиграли золото ЧМ-1998, дважды стали чемпионами Европы (1983, 2000), сыграли в финалах ЧМ-2006 и Евро-2016.

15 июля Поль Умтити и Самуэль Погба сыграют в финале ЧМ-2018 против Хорватии.

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