Eurosport
«Поль Умтити... Самуэль Погба». Игрок сборной Франции ушел с пресс-конференции после ошибки в имени
Но потом вернулся.
Пресс-конференция сборной Франции с участием защитника Самуэля Умтити неожиданно стала меметичной.
75-летний пресс-атташе «трехцветных» Филипп Турнон слегка перепутал имена: назвал Самуэля Полем Умтити. Футболист улыбнулся, со словами «Ой, да ладно» встал и сделал вид, что уходит в знак протеста.
Турнон тут же среагировал и представил Умтити правильно: Самуэль Погба.
- Турнон работает в сборной Франции с 1983 года. При нем «трехцветные» выиграли золото ЧМ-1998, дважды стали чемпионами Европы (1983, 2000), сыграли в финалах ЧМ-2006 и Евро-2016.
- 15 июля Поль Умтити и Самуэль Погба сыграют в финале ЧМ-2018 против Хорватии.
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