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Вратари, проигравшие последние 3 финала ЧМ, выступали за «Монако». Субашич играет как раз там

Вратари, проигравшие последние 3 финала ЧМ, выступали за «Монако». Субашич играет как раз там
Eurosport

16 мин. назад

Франция победит?

ESPN откопал любопытную статистику: на трех последних чемпионатах мира ворота команды, проигравшей в финале, неизменно защищал голкипер, в карьере которого был период в «Монако».

Так, в 2006 году сборная Франции уступила в финале итальянцам, а ворота «трехцветных» защищал Фабьен Бартез (играл за «Монако» в 1995-2000 годах). В 2010 году неудачниками финала стали голландцы; их вратарь Мартен Стекеленбург выступал за «Монако» на правах аренды в сезоне-2014/15.

Наконец, опыт выступления за «Монако» был у голкипера сборной Аргентины Серхио Ромеро – в 2014 году «альбиселесте» слили финал немцам.

Голкипер сборной Хорватии Даниел Субашич с 2012 года играет как раз за «Монако».

  • Финал Франция – Хорватия пройдет 15 июля в «Лужниках».
  • Начало игры – в 18:00.

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