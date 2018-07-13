Эрнан Креспо: «Если Хорватия победит, Лука Модрич должен стать лучшим футболистом года»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заслужил выиграть «Золотой мяч».

«Возможно, на этом чемпионате мира в какие-то минуты Неймар, Роналду и Месси демонстрировали великие вещи, но это их обычный уровень. Думаю, от финала чемпионата мира будет зависеть и судьба титула лучшего футболиста года. Им должен стать Модрич, особенно, если сборная Хорватии выиграет мировое первенство», – приводит слова Креспо ТАСС.

В финале чемпионата мира сборная Хорватии с Модричем в составе сыграет против сборной Франции.

В сезоне-2017/18 Модрич в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов.

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