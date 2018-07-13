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Эрнан Креспо: «Если Хорватия победит, Лука Модрич должен стать лучшим футболистом года»

Креспо: «Если Хорватия победит, Модрич должен стать лучшим футболистом года»
Eurosport

3 ч. назад

Эпоха Месси и Роналду закончилась.

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заслужил выиграть «Золотой мяч».

«Возможно, на этом чемпионате мира в какие-то минуты Неймар, Роналду и Месси демонстрировали великие вещи, но это их обычный уровень. Думаю, от финала чемпионата мира будет зависеть и судьба титула лучшего футболиста года. Им должен стать Модрич, особенно, если сборная Хорватии выиграет мировое первенство», – приводит слова Креспо ТАСС.

  • В финале чемпионата мира сборная Хорватии с Модричем в составе сыграет против сборной Франции.
  • В сезоне-2017/18 Модрич в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов.

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