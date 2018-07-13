Марио Фернандес, Бенджамен Павар, Хуан Кинтеро и другие взлеты чемпионата мира в России

Марио Фернандес (Россия), 27 лет

Ожидание: сыграет на среднем как и вся сборная уровне

Реальность: собирал слюни бразильских фанов, которые наслаждались Фагнером и Данило на правом фланге обороны сборной Бразилии

Что дальше: переезд в «Валенсию», а через пару лет в «Барсу» – Дани Алвес тоже раскрылся поздно

В 2016 году, когда Марио Фернандес только получал гражданство РФ, мало верилось, что бразилец в составе сборной не по мини-футболу – норма. В 2017-м после гола в неофициальном матче с «Динамо» и выхода в товарняке с Кореей реальность стала другой. Фернандеса захотелось увидеть в основе на ЧМ, но травма бедра и 6-недельное восстановление едва не испортили все планы.

Как результат, Марио не просто оказался в основе сборной, но и стал ее скрытым оружием. Лучший правый защитник ЧМ играл в красной футболке, и это не Дани Карвахаль. Место в сборной чемпионата от Whoscored, гол+пас на важнейшем для страны турнире и читерская стата (2,2 отбора, 1,6 перехвата при 0,8 фола) заставила Россию навсегда забыть про Игоря Смольникова, а Бразилию – грустить, что в 2011-м Марио задержался в ночном клубе и не успел на рейс в Аргентину.

Хуан Кинтеро (Колумбия), 25 лет

Ожидание: будет тенью Хамеса Родригеса и Хуана Куадрадо

Реальность: 168-сантиметровый гигант затмил всех атакующих игроков Колумбии

Что дальше: интерес со стороны «Локомотива» и «Краснодара» посмешит «Порту», а Хуан сбежит из рабства «драконов» за много миллионов

Именно Кинтеро стал креативным лидером сборной Колумбии, которая после стартового провала с Японией вернулась свежей и дерзкой, за что полюбилась многим нейтральным фанатам. Хамесу помешала травма, Фалькао – многолетние анонсы его приезда в Россию, а Хуан в спокойном стиле издевательски бил под стенкой со штрафного и крутился на правом фланге быстрее, чем глоры мигрировали в Турин после трансфера Роналду. Парочка ассистов накинула еще несколько миллионов к трансферной стоимости (3,5 млн евро). Перес, у тебя есть второй шанс захватить талантливого левоногого колумбийца.

Александр Головин (Россия), 22 года

Ожидание: мечта, что русский игрок сыграет на европейском уровне

Реальность: выносливость Мо Фара, гениальный штрафной и интерес «Челси» и «Ювентуса»

Что дальше: в лучшем случае – обнимашки с Роналду в Турине, в обычном – русский Лондон и титул нового Лэмпарда в «Челси»

Ждать чего-то выдающегося от 22-летнего парня на ЧМ нужно, но не настолько, чтобы из объекта исследований для европейских клубов и медиа он превращался в одну из главных трансферных целей. Ни один тренер сейчас не откажется от работоспособного молодого полузащитника с головой. Самый бегающий футболист турнира, новый Модрич по мнению Робера Пиреса, который в любой момент отправить пулю со штрафного. В Турине в таких недостатка скорее нет, а вот в «Челси» после переходного сезона точно будут искать замену стареющему Сеску и бесполезному Дринкуотеру.

Бенджамен Павар (Франция), 22 года

Ожидание: просидит на скамейке весь турнир

Реальность: усадил в запас Джибриля Сидибе и забил один из лучших мячей турнира

Что дальше: уедет в «Барселону», в которой все еще страдают от ухода Дани Алвеса, или «Баварию», которая ворует лучших игроков Бундеслиги просто так

Самый неизвестный игрок основы сборной, которая сыграет в финале. Павара не включили бы в список потенциальных звезд чемпионата даже провидцы, а теперь Бенджамен создает единственный момент Франции в первом тайме полуфинала, пасует с точностью 83% и выдает 0,4 ключевых паса в среднем за матч. Результативное дейтсвие Павар совершил всего один раз, но только потому, что свободную роль Мбаппе записать в протокол невозможно.

Ирвинг Лосано (Мексика), 22 года

Ожидание: очередная распиаренная выскочка из Эредивизи, которая провалит ЧМ

Реальность: вызвал землетрясение в Мексике, финтил на уровне Неймара и Дугласа Косты

Что дальше: уедет в «Реал» на замену Роналду

Мексиканский перчик – худшее воспоминание сборной Германии о Москве. Лосано издевался над защитой экс-чемпионов мира на скорости, крутил финтами и вообще творил в контратаках все, что вздумается, а потом принес «ацтекам» главную победу на ЧМ-2018. ПСВ уже ищет, куда пристроить кэш, который ему обязательно принесут за быстроногого левого крайка уже этим летом. Сами знаете, где позиция освободилась.

Киран Триппьер (Англия), 27 лет

Ожидание: сядет в запас под Кайла Уокера

Реальность: попал под удачное решение Саутгейта, сместившего Уокера в центр, и стал лучшим игроком Англии после Кейна

Что дальше: закрепит «Тоттенхэм» в четверке

Все стандарты в сборной Англии, которая реализует их лучше всех на турнире, исполняет Киран Триппьер. Одного этого факта достаточно, чтобы осознать крутость фулбека «Тоттенхэма», заменившего Кайла Уокера без видимых проблем. Киран сгенерировал 8 ассистов за 30 матчей АПЛ, а сейчас легко вошел в сборную лучших игроков ЧМ по версии Whoscored.

От дебюта в сборной до гола в полуфинале ЧМ прошел год. Космос на этом чемпионате не только Стас.

Такаси Инуи (Япония), 30 лет

Ожидание: забьет максимум один гол и икроножные мышцы

Реальность: лучший игрок команды, в которой играет Кагава и Окадзаки. Забил один из самых красивых мячей турнира

Что дальше: останется в тени в клубном футболе, для сборной станет вторым Хондой

Глупо ждать чего-то от сборной Японии людям, которые не смотрят азиатские отборы и кубки Азии. Их перманентно записывают в крепкие середняки без надежды на прорыв, а 23 личности из ее заявки вряд ли назовет хоть один человек не из Страны восходящего солнца. Выбрать среди них потенциальных звезд турнира – утопия.

Такаси Инуи помог сборной выбраться из самой сбалансированной группы и едва не огорчил будущего полуфиналиста Бельгию, выстрелив скримером по шансам «красных дьяволов» на четвертьфинал. Мартинес справился с самураями только после выхода Феллайни и Шадли, но затратил дополнительные силы, которые прижали бельгийцев в 1/4 с Бразилией, а потом деактивировали атакующий потенциал в полуфинале с Францией.

Йерри Мина (Колумбия), 23 года

Ожидание: проиграет борьбу основной паре защитников Санчес-Мурильо

Реальность: самый результативный защитник ЧМ-2018

Что дальше: уйдет в «Эвертон» после покупки «Барсой» Клемана Ленгле

Родители Йерри Мины назвали сына в честь персонажа «Том и Джерри», но вряд ли подразумевали, что взлет парня произойдет быстрее телодвижений мыши из мультика. «Барселона» сыграла с огромным опережением, когда приобрела защитника у «Палмейраса» еще зимой за жалкие 12 млн евро, а сейчас не волнуется за приближающуюся старость Пике и возможную нестабильность Умтити. Правда, дело не совсем во взлете колумбийца. Каталонцы выкупили у «Севильи» Клемана Ленгле, а Йерри автоматически стал четвертым выбором Вальверде. 7 выносов за матч, 3 гола после стандартов и вторая оценка турнира по версии Whoscored после Эдена Азара не убедили боссов «блауграны», поэтому разрыв Мины в клубном футболе увидят в Ливерпуле.

Анте Ребич (Хорватия), 24 года

Ожидание: выходы на замену Калиничу и Крамаричу

Реальность: место в стартовом составе с начала турнира и гол, запустивший разгром Аргентины

Что дальше: «Айнтрахт» выкупил контракт хорвата у «Фиорентины» на сезон-2018/19, дальше – «Бавария»

Ребич не похож на суперзвезду, на звезду – тоже. В хорватской сборной все внимание заслуженно летит в сторону Модрича и Ракитича, хотя Ребич тоже на него заработал. Взрывной крайний нападающий «Айнтрахта» дублем хоронил «Баварию» в финале Кубка Германии, и теперь сделал тоже самое с карьерой Вилли Кабальеро: кипер получил привет после неудачного выноса в разгромном матче на групповом этапе. Ребич уехал бы в топ-клуб уже этим летом, но «Айнтрахт» оказался удачливее всех и выкупил парня еще до ЧМ.

Андреас Гранквист (Швеция), 33 года

Ожидание: спокойно завершит карьеру в сборной на главном турнире в жизни

Реальность: вытащил сборную в четвертьфинал на зависть Ибре

Что дальше: доиграет в родном «Хельсингборге»

Гранквист вернулся в Россию спустя несколько недель после окончания РФПЛ, но вряд ли ожидал, что камбэк пройдет настолько успешно. Андреас наколотил с пенальти на ЧМ столько же, сколько за сезон в «Краснодаре», зацементировал оборону и привел команду на первое место в группе с Германией и Мексикой. Швед больше не сыграет в России, «Краснодар» на правах свободного агента отдал защитника в шведский «Хельсинборг» еще до старта турнира.

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